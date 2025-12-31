Cipolletti se llena de controles: dónde estarán y cómo evitar que te secuestren el auto

Desde la medianoche rigen controles de tránsito en rutas, accesos y barrios de Cipolletti, con alcoholemia y verificación vehicular. ¿Cómo evitar las infracciones y secuestros?

Desde la medianoche, Cipolletti vuelve a quedar bajo un amplio despliegue de controles de tránsito en el marco de la despedida de 2025 y el inicio del Año Nuevo . El objetivo es prevenir siniestros viales, ordenar la circulación y reducir conductas de riesgo en una de las noches de mayor movimiento vehicular del año. Los operativos se extenderán durante toda la madrugada y continuarán en la mañana del 1 de enero , con presencia sostenida en rutas, accesos y distintos puntos del ejido urbano.

El esquema de trabajo será coordinado por el área de Fiscalización municipal, con el acompañamiento de la Brigada Motorizada de la Policía de Río Negro , el Cuerpo de Seguridad Vial, Vialidad Nacional y las comisarías barriales. La estrategia combina puestos fijos, controles sorpresivos y recorridas dinámicas en sectores considerados clave por el volumen de tránsito y las concentraciones de personas.

Según confirmaron desde las áreas de seguridad, los controles se desplegarán sobre las rutas nacionales y provinciales que atraviesan y conectan la ciudad: la Ruta Nacional 22, la Ruta Nacional 151 y la Ruta Provincial 65. A esto se suman los accesos a la Isla Jordán, uno de los puntos más elegidos durante las celebraciones, y controles dentro del casco urbano, con patrullajes aleatorios por plazas, zonas gastronómicas, barrios y sectores de encuentro habitual.

Además, se profundizarán los puestos de control en espacios estratégicos como la plaza Montelpare (plaza del Arroba), la plaza San Martín, el barrio Manzanar y el sector Área 22, sobre calle Labraña. En estos puntos se realizarán alcoholemia, verificación de documentación y condiciones de seguridad de los vehículos, tanto autos como motos.

Control tránsito 4.jpg En los accesos a la ciudad por ruta 22, 151 y 65, sumado puestos aleatorios en el ejido urbano, serán las fiscalizaciones por Tránsito y la Policía de Río Negro. Archivo

Qué se controla y cómo evitar el secuestro del vehículo

La mejor forma de evitar sanciones y el secuestro del automóvil es la prevención. La principal recomendación es no consumir alcohol si se va a conducir. En este sentido, se insiste en la figura del conductor designado o, en su defecto, optar por otros medios de traslado como taxis o remises, especialmente durante la madrugada.

Cipolletti se encuentra adherida a la Ley Nacional N.º 27.714 de “Alcohol Cero al volante”, que prohíbe conducir con cualquier graduación alcohólica detectable. El alcohol reduce la capacidad de reacción, afecta la coordinación motora y disminuye la atención, incrementando de manera significativa el riesgo de siniestros viales. Un test positivo implica sanciones severas, retención del vehículo y la intervención del Juzgado de Faltas.

Otro punto clave es la documentación reglamentaria. La Dirección de Tránsito recuerda que durante los controles se exige licencia de conducir vigente, cédula del vehículo y seguro obligatorio al día. En el caso de las motos, el uso de casco es obligatorio tanto para el conductor como para el acompañante. La falta de cualquiera de estos requisitos puede derivar en multas y en el secuestro del rodado.

También se fiscalizarán otras infracciones habituales en estas fechas, como el uso de escapes libres o adulterados, maniobras peligrosas, exceso de pasajeros y la circulación sin luces reglamentarias.

Controles transito Cipolletti.png Solicitan a los vecinos comunicarse con la central 109 o al 911 ante la circulación de vehículos con escapes adulterados o violencia en la vía pública. Archivo

Balance de Navidad y continuidad de los operativos

El esquema que se pone en marcha desde esta medianoche retoma la experiencia de los operativos desplegados durante Nochebuena y Navidad. Según el balance oficial, los controles permitieron ordenar la circulación en los accesos, detectar alcoholemias positivas, controlar a más de 300 automovilistas y retirar de la vía pública vehículos en infracción, evitando situaciones de mayor gravedad.

Desde las áreas de seguridad destacaron la importancia del trabajo conjunto y de las denuncias realizadas por los propios vecinos, que aportan información clave para direccionar los controles. La presencia en calles, rutas y barrios continuará durante el 1 de enero, especialmente en horarios de retorno y en sectores recreativos.