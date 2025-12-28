Dos jóvenes demorados por increpar a la policía en la plaza San Martín

Otra vez se registraron desmanes a la salida de los boliches. Hubo dos aprehendidos y no se registraron efectivos lesionados. El sábado una chica fue presa por agredir a una policía.

La Policía como todos los fines de semana montó un operativo de control a la salida de los boliches bailables para evitar peleas y desmanes.

Nuevamente se registraron incidentes violentos en la plaza San Martín , ubicada en pleno centro de Cipolletti, donde suelen reunirse los jóvenes que salen de los boliches bailables que funcionan en las inmediaciones, muchas veces con signos de haber consumido bebidas alcohólicas en exceso. Si bien los hechos no alcanzaron la gravedad de otras oportunidades, se produjo la demora de dos muchachos que se mostraron hostiles con los efectivos policiales que se apostaron como habitualmente lo hacen en la esquina de las calles España y Roca para evitar y frenar las peleas y enfrentamientos.

Esta vez tampoco se registraron uniformados lesionados, como también a ocurrido en distintos episodios. Sin ir más lejos, el sábado alrededor de las 6, una agente sufrió una piña en el rostro cuendo fue a intervenir en una riña entre mujeres. Como consecuencia la agresora, de 21 años de edad, fue detenida y trasladada a la Comisaría 4ta, situada a pocos metros del espacio verde. Lo acusan de resistencia a la autoridad y lesiones. Había quedado a dispisición de la Fiscalía de turno, por lo que se esperaba que le formularan los cargos correspondientes en las horas siguientes.

Mientras que la semana anterior otro policía recibió un botellazo en el rostro que le ocasionó lastimaduras. El supuesto autor, de 41 años de edad también fue detenido y quedó imputado por el delito "atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones agravadas por ser cometidas contra un integrante de las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones".

En la audiencia de formulación de cargos el Ministerio Público Fiscal solicitó como medida cautelar la presentación mensual en una comisaría. El juez de Garantías dio porformulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar solicitada por la fiscal con cumplimiento hasta el mes de abril de 2026 y se ordenó la liberación del imputado quien se encontraba demorado desde el momento del hecho.

El suboficial también había intervenido en una gresca entre todos grupos de jóvenes cuando recibió el artero botellazo. Tuvo que ser asistido por la guardia médica de una clínica privada, donde se constató mediante certificado las heridas sufridas.

Pedido de reflexión con los hijos

Desde la Policía se ha requerido públicamente a los padres y reponsables de los jóvenes que salen de noche que conversen con ellos para concientizarlos acerca del comportamiento que deben mantener a la hora de divertirse. En este punto fueron enfáticos en remarcar que el consumo de bebidas alcohólicas en exceso suele provocar reacciones violentas que ponen en riesgo la integridad propia y la de los demás.