Atención cipoleños: así será el funcionamiento de los servicios el último día del año

El último día del año llega a Cipolletti con un esquema especial de funcionamiento en los servicios públicos y privados . Como ocurre en cada cierre de ciclo, el miércoles 31 de diciembre estará marcado por limitaciones en la recolección de residuos, el transporte, la actividad comercial, la atención bancaria y la administración pública, mientras que algunos servicios esenciales mantendrán guardias mínimas para garantizar la atención ante emergencias.

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad el martes 30 de diciembre, en ambos turnos. Sin embargo, el miércoles 31 el esquema será parcial: habrá recolección durante el turno mañana, pero no se prestará el servicio por la noche. En tanto, el jueves 1 de enero de 2026 no habrá recolección en el turno mañana y el servicio se retomará con normalidad durante la noche.

Desde el área de Servicios Públicos se solicitó a los vecinos respetar los días y horarios establecidos , evitando sacar residuos fuera de turno para no generar acumulación en la vía pública.

Cementerio local: horario reducido

El Cementerio Local también tendrá modificaciones. El miércoles 31 de diciembre abrirá sus puertas al público en el horario de 8 a 16 horas. En cambio, el jueves 1 de enero permanecerá cerrado, sin atención al público.

ECP COMERCIOS CENTRO (3) El sector comercial cerrará sus puertas a las 13 hs del miércoles 31 y no abrirán el 1 de enero. Estefania Petrella

Comercios: cierre anticipado

En el sector comercial, la Asociación de Empleados de Comercio confirmó el cierre anticipado de los locales el último día del año. Supermercados, hipermercados y grandes comercios bajarán sus persianas a las 13 horas del miércoles 31.

De todos modos, se aclaró que algunos comercios de barrio o aquellos atendidos por sus propios dueños podrán extender el horario de atención a discreción, dependiendo de la dinámica de cada zona y del movimiento de clientes durante la jornada.

Estacionamiento medido gratuito

El estacionamiento medido será libre y gratuito tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1 de enero. La medida apunta a facilitar la circulación y el acceso a los comercios, especialmente durante las compras de último momento y las reuniones familiares de fin de año.

estacion de servicio (1).jpg Las estaciones de servicios no cargarán combustible entre las 22 del miércoles y las 6 de la mañana del 1 de enero. Estefania Petrela.

Estaciones de servicio: horario especial nocturno

Las estaciones de servicio de todo el país funcionarán con un esquema especial durante Nochevieja y Año Nuevo. Así lo comunicó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).

Según los convenios colectivos del sector, no habrá atención al público general entre las 22 horas del 31 de diciembre y las 6 de la mañana del 1 de enero. Durante ese lapso, se garantizará únicamente un servicio de guardia destinado a vehículos de servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Ante este escenario, desde CECHA recomendaron a los conductores cargar combustible con anticipación, antes de las 22, para evitar complicaciones durante la madrugada festiva.

Tren del Valle 03 El Tren del Valle funcionará solo en la frecuencia de la mañana el 31 y sin servicio el 1 de enero. Claudio Espinoza

Transporte público y ferroviario

El transporte público también funcionará con restricciones. El Tren del Valle prestará servicio el 31 de diciembre únicamente en horario matutino y con frecuencias reducidas respecto del cronograma habitual. El jueves 1 de enero de 2026 no habrá servicio en todo el ramal que une Cipolletti, Neuquén y Plottier.

En cuanto al transporte urbano de pasajeros, el servicio se prestará con horarios similares a los de feriados, por lo que se recomienda consultar previamente las frecuencias.

Bancos y administración pública

Las entidades bancarias no brindarán atención al público el miércoles 31 de diciembre ni el jueves 1 de enero. La medida fue dispuesta por el Banco Central de la República Argentina y las asociaciones bancarias. Solo estarán habilitados los canales digitales y los cajeros automáticos.

La administración pública nacional, provincial y municipal tampoco tendrá actividad durante ambas jornadas, garantizando únicamente las guardias mínimas e indispensables para los servicios esenciales. A ello se le suma el inicio del receso de verano para los estatales rionegrinos desde el 2 de enero, por lo que los servicios pueden sufrir restricciones.

E.C.P PROTECCION CIVIL EDITADAS (5) Ante cualquier emergencia, están disponibles los números 109 y 911 las 24 horas. Estefania Petrella

Emergencias activas

Ante cualquier situación de urgencia, en Cipolletti continuará operativa la Central de Emergencias 109 las 24 horas, así como el servicio 911 para emergencias policiales y de seguridad.

Con este esquema, la ciudad se prepara para despedir el año con servicios limitados, apelando a la organización y la responsabilidad de la comunidad para transitar el cierre de 2025 sin sobresaltos.