Cómo será la atención en la Municipalidad de Cipolletti durante enero

El receso administrativo de enero no implicará un cierre total: el Municipio definió qué áreas seguirán activas mientras se suspenden los plazos administrativos.

La Municipalidad de Cipolletti informó como será la atención durante enero de 2026 para mantener en funcionamiento los servicios esenciales y garantizar la atención al vecino. Aunque gran parte de la administración entra en receso, la gestión local dispuso guardias y equipos activos para evitar interrupciones en áreas críticas.

De esta manera, la idea, es sostener tareas vinculadas a la seguridad, la asistencia social y el mantenimiento urbano. Los servicios y áreas que seguirán en marcha son:

La Secretaría de Gobierno asegurará presencia de personal para patrullajes preventivos en espacios públicos y brindará soporte en situaciones de emergencia. Las consultas o avisos podrán realizarse a través de la Central Municipal 109, que permanecerá operativa durante todo el mes.

Programas sociales y asistencia

Desde Desarrollo Humano se continuará con la atención en dispositivos que no pueden suspenderse, como el CITE y el refugio municipal. También seguirán activos otros programas destinados a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Servicios públicos esenciales

La recolección domiciliaria de residuos mantendrá sus horarios habituales, al igual que el barrido y la limpieza en zonas de alta circulación. También continuará el mantenimiento regular de los espacios verdes para sostener la higiene y el cuidado urbano durante el período estival.

Controles y funcionamiento administrativo

Fiscalización y tránsito

La Secretaría de Fiscalización trabajará con normalidad en el control de tránsito, el mantenimiento de la red de semáforos y las tareas de control bromatológico, comercial y de abasto.

Las licencias de conducir también se otorgarán con actividad normal, aunque la atención estará concentrada en la delegación de Brentana 571.

Plazos administrativos suspendidos

Entre el 2 y el 31 de enero inclusive se suspenderán los términos y plazos administrativos de todas las actuaciones en curso, incluidas aquellas en el Juzgado Municipal de Faltas. Esto implica que los expedientes no avanzarán hasta febrero, pero los servicios esenciales seguirán disponibles.

Asueto por fin de año y vías de contacto

Además, por resolución 1646/25, el Ejecutivo municipal dispuso asueto administrativo el 31 de diciembre en el marco de las fiestas de fin de año. Ese día también estarán garantizados los servicios esenciales.

Para consultas generales, los vecinos podrán comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano al 147. En caso de emergencias, permanecerá disponible el número 109. Para más información, los usuarios pueden ingresar a www.cipolletti.gob.ar.