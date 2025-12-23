Municipio exigirá libre deuda de cuota alimentaria para hacer trámites

Un municipio del Alto Valle sumó una nueva barrera para la vida cotidiana de padres o madres que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos.

El registro de deudores alimentario de Río Negro cumplió 25 años . La medida, innovadora en su momento, es una herramienta importante para que los padres o madres que no conviven con sus hijos asuman la responsabilidad de su manutención al menos en lo económico. Sin embargo aún hay conflictos por cuota alimentaria y algunas ciudades comienzan a imponer otras medidas.

En Cipolletti , por ejemplo, los deudores alimentarios están impedidos de ejercer servicios públicos como el transporte de pasajeros, restricción que se impuso también a quienes quieran trabajar manejando un auto de aplicaciones de transporte como uber o cabify, recientemente regulados en la ciudad.

Ahora, el Concejo Deliberante de General Fernández Oro sancionó una ordenanza que establece la obligatoriedad de presentar el certificado de "libre deuda alimentaria" para poder completar diversos trámites y gestiones de carácter municipal.

La iniciativa fue impulsada por particulares. Los abogados Giuliano Fortunati y Gabriela Prokopiw presentaron el proyecto de ordenanza y fundamentaron el proyecto en la Ley Provincial Nº 3475, norma que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) en la provincia de Río Negro y está vigente desde el año 2000.

Fernández Oro aéreo Fernández Oro dispuso restricciones a quienes deban la cuota alimentaria.

El Redam se actualiza periódicamente e incluye a los padres que deben total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. En su última publicación incluye a más de 1000 personas, en su mayoría hombres.

Durante la presentación, los autores del proyecto de ordenanza señalaron que la medida tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, protegiendo de manera directa los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese marco, remarcaron que quienes figuren en el registro provincial de deudores no podrán realizar trámites ante el Municipio mientras mantengan deudas alimentarias impagas.

Las trabas a quienes deban la cuota alimentaria

Una persona incluida en el Redam debe tramitar su exclusión demostrando el pago de las cuotas alimentarias adeudas. Ese documento es el que será exigido en Fernández Oro.

La ordenanza establece que el certificado de libre deuda será requisito previo para, entre otras gestiones:

La obtención o renovación de la licencia de conducir.

La habilitación, renovación o cambio de titularidad de comercios e industrias.

La inscripción como proveedor municipal.

El acceso a programas de adjudicación de terrenos o viviendas sociales.

La postulación y el acceso a cargos electivos, así como a funciones en los poderes ejecutivo, legislativo y de control.

La designación de agentes y funcionarios municipales.

El ingreso a espectáculos deportivos públicos o privados que se desarrollen dentro del ejido municipal.

“Se trata de impedir que quienes incumplen con una obligación tan sensible puedan acceder con normalidad a beneficios y trámites municipales”, expresaron los impulsores del proyecto durante el debate del proyecto de ordenanza.

Con la aprobación legislativa ya concretada, la ordenanza de restricciones para deudores de cuota alimentaria quedó ahora a la espera de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo municipal, que cuenta con un plazo de diez días para ratificarla o, en su defecto, vetarla. Una vez cumplido el plazo, si no hay veto, se publicará en el Boletín Oficial y tendrá plena vigencia.