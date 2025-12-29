El tiempo: Cipolletti y Las Grutas tendrán días de calor intenso hasta Año Nuevo

En Cipolletti la temperatura superará los 36 grados hasta el 1 de enero, mientras que en Las Grutas habrá alguna jornadas más agradables. ¿Cuándo aparece el viento?

Cipolletti y Las Grutas tendrán días de calor intenso hasta el 1 de enero.

Los últimos días del año y el arranque del 2026 serán de mucho calor en Cipolletti . El pronóstico del tiempo anticipa mucho sol y calor durante el día, noches mayormente despejadas y temperaturas por encima de los 35 grados centígrados. Quienes pasen Año Nuevo en Las Grutas tendrán una jornada muy ventosa.

Para este lunes 29 de diciembre se anticipa en Cipolletti un día soleado y caluroso, con temperatura máxima alrededor de los 36,3 °C y una mínima de 22,2 °C. Se recomienda precaución al realizar actividades físicas al aire libre. Hay que cuidarse de la exposición al sol y mantenerse hidratado. Por la noche, estará despejado y cálido.

El martes 30 de diciembre , último día laboral del año para muchos cipoleños, el pronóstico es similar. Se espera mucho sol y calor, con una máxima prevista de 36,4 °C y una temperatura mínima de 22,7 °C. La noche será despejada y cálida.

El cierre del 2025 será con calor intenso. Según el pronóstico del tiempo, el miércoles 31 será un día soleado y caluroso, con máxima de 36,6 °C. La mínima será de 22,3 grados centígrados.

Por la noche, habrá algunas nubes intermitentes, pero seguirá siendo cálido, por lo que la cena de fin de año al aire libre será una buena alternativa.

En tanto que el 1 de enero de 2026 será ideal para aprovechar el feriado cerca del río, en algún lago de la región o en una pileta. Si bien habrá cielo algo nublado, el tiempo mantendrá la tendencia e calor intenso. Se espera una temperatura máxima de 36,5 °C. Por la noche se espera mucho viento, especialmente en la tarde-noche, con ambiente más fresco y despejado.

El tiempo en La Grutas

Fin de año marca uno de los picos de ocupación del verano en Las Grutas. Muchas familias de Cipolletti y el resto del Alto Valle eligen celebrar Año Nuevo frente al mar y el principal balneario de la Patagonia es el lugar elegido. Al igual que en el Alto Valle, habrá días de intenso calor, pero habrá algún respiro y también dirá presente el viento.

Día por día, el pronóstico en Las Grutas

Lunes 29: Día soleado y caluroso con temperatura máxima prevista de 33,3 °C. La mínima fue de 18,6 °C. Por la tarde habrá viento moderado . La noche será despejada.

Martes 30: se anticipa un día a pleno sol y caluroso, con una máxima de 34,9 °C y una temperatura mínima de 21 grados centígrados. Por la tarde se mantendrá el viento moderado. La noche será despejada.

LAS GRUTAS DICIEMBRE 2025 DOS La primera quincena en Las Grutas es un tiempo ideal para disfrutar de la Naturaleza y de las comodidades humanas. Y con precios en general más bajos que en el inminente corazón de la temporada. Téngase en cuenta.