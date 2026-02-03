Denuncias en Cinco Saltos: el intendente le pidió la renuncia al Secretario de Gobierno

Mediante un comunicado, Enrique Rossi confirmó la decisión de solicitarle la renuncia a Sebastián Crespo, en medio de las denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos.

El intendente lanzó un comunicado luego de las denuncias que se conocieron esta semana.

Esta semana, el escándalo en Cinco Saltos por las denuncias de presuntos delitos vinculados al manejo de fondos públicos contra el intendente, Enrique Rossi , y parte de su gabinete, sumó un nuevo capítulo. El presunto proveedor de servicios involucrado en la maniobra se presentó a la Justicia y asegura que robaron su identidad. Ahora, el jefe comunal le pidió la renuncia al Secretario de Gobierno.

Mediante un comunicado, el municipio de la localidad rompió el silencio luego de que se conozca que un joven, que figura en registros públicos como prestador de servicio por $100 millones , aseguró que no firmó ninguno de los documentos.

En redes sociales, el gobierno local informó que "se pone a total disposición de la Justicia a fin de aportar la totalidad de la documentación correspondiente y esclarecer los hechos denunciados".

En ese sentido, tomó la primera decisión resonante en este contexto: "Habiendo sido dicha contratación responsable de la Secretaría de Hacienda y Gobierno, he solicitado la renuncia del Secretario del área, Sr. Sebastián Crespo, hasta tanto la Justicia determine las responsabilidades que pudieran corresponder en relación con los hechos mencionados".

Rossi aseguró que "ejerzo mi función con responsabilidad, transparencia y honestidad, principios que deben guiar el accionar de todos los funcionarios municipales, quienes están obligados a ajustarse a esta forma de gestión pública".

La denuncia que complica a la intendencia de Cinco Saltos

La denuncia fue presentada originalmente por dos vocales del Tribunal de Cuentas, Omar Torres y Gabriela Cecilia Dergo. Mientras que este lunes se presentó en la Fiscalía un joven de 22 años que fue empleado municipal y figura en registros públicos como el beneficiado por contrataciones del Municipio por unos $100 millones.

En su presentación, negó cualquier vínculo con maniobras delictivas y se presentó en la Fiscalía de Delitos Complejos para denunciar a Rossi y al secretario de Gobierno, Sebastián Crespo. El joven los acusó de falsificar su firma para los contratos con el Municipio.

Según su relato, tras desvincularse del Municipio fue contratado como albañil y jardinero por funcionarios del gobierno de Cinco Saltos y que, para cobrar esos trabajos le abrieron una cuenta en el banco, de la que le pidieron los datos.

La abogada aseguró que el joven, cuyos datos figuran en contrataciones por alquileres de máquinas y vehículo al Municipio, "desconoce su firma en todos los contratos que presentó el Municipio. El supuesto proveedor jamás firmó un contrato, no es su firma".