Denuncia por presunta malversación de 100 millones de pesos en Cinco Saltos: qué respondió el intendente Enrique Rossi

El intendente de Cinco Saltos , Enrique Rossi respondió públicamente a la denuncia penal presentada en su contra y que alcanza a parte de su gabinete por dos vocales del Tribunal de Cuentas del Municipio . La presentación apunta al pago de casi $100 millones a un proveedor que comenzó como empleado municipal y pasó a facturar como monotributista .

La denuncia impulsada por Omar Torres y Gabriela Cecilia Dergo , fue radicada ante la Fiscalía de Delitos Complejos e incluye al Secretario de Gobierno Sebastián Crespo y al Secretario de Obras Públicas , por presuntos delitos vinculados al manejo fraudulentos de fondos públicos, malversación y peculado .

Según el escrito, los denunciantes sostienen que existió una maniobra irregular a partir del pago de 100 millones de pesos a un proveedor que inicialmente mantuvo un vínculo como contratado municipal y luego habría facturado como monotributista , a través de una firma que tenía como único cliente al Estado Local . En ese contexto, también se cuestionaron el uso reiterado de contrataciones directas , la presunta falta de documentación que respalde la transacción y la existencia de resoluciones que no fueron exhibidas de forma completa ante el organismo de control interno.

Frente a las acusaciones, el jefe comunal minimizó el impacto de la denuncia y la encuadró como parte de una estrategia de confrontación política. “No es ninguna novedad, no es la primera denuncia, sino la octava y la novena. En Cinco Saltos ya estamos acostumbrados a que la oposición trabaje de esta manera”, explicó el jefe comunal en diálogo con LU19 AM 690.

El intendente dijo que no tiene nada que esconder

El intendente aseguró que el Ejecutivo Municipal ya presentó toda la documentación requerida ante el Tribunal de Cuentas y que hará lo mismo en la sede judicial. “Estamos presentando los papeles que corresponden en la Fiscalía. No tengo nada que esconder y estoy muy tranquilo con lo que estamos haciendo”, indicó Rossi.

El mandatario local recordó que no es la primera vez que hay una denuncia de este tipo, ya que se registraron presentaciones en años anteriores y que varias de ellas terminaron siendo archivadas. “El año pasado para esta misma fecha, pasó algo parecido y las denuncias pasaron a archivo. El tiempo será testigo”, remarcó. Además, Rossi manifestó el malestar que le provocan este tipo de denuncias por el desgaste personal y político que implica la presentación de documentación y las audiencias.

El año electoral: el origen de la denuncia según Rossi

Respecto al contenido específico de la denuncia, el jefe local explicó que se lo acusa de presuntas irregularidades en contrataciones directas vinculadas al alquiler de vehículos. “Hablan de malversación, peculado, incumplimiento de deberes. Tiran todo junto. Dentro de la función pública existen contrataciones directas por excepción y si están dentro de la norma, se hacen. Todo lo demás- concursos de precios, licitaciones- está como corresponde”, agregó.

Finalmente, Rossi estableció un vínculo directo entre la denuncia y el calendario electoral. Además, afirmó que estas denuncias continuarán a lo largo del año, pero que colaborará con la investigación judicial para demostrar la legalidad de los actos de su gestión. “Este es un año electoral y estas cosas van a seguir pasando. La política se convirtió en marcar errores ajenos en lugar de proponer”, concluyó.