Renunció la concejal María José Manonelles: "Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida"

La edil oficializó su renuncia al cuerpo deliberativo de Cipolletti con un mensaje de despedida. ¿Quién asume en su lugar?

Con un mensaje de reflexión y gratitud, la concejal de Cipolletti María José Manonelles confirmó oficialmente su salida del Concejo Deliberante tras dos años de gestión. La decisión, que ya había sido presentada de manera formal, fue acompañada ahora por un pronunciamiento público en el que explicó las razones personales que la llevaron a dar este paso y repasó el camino recorrido dentro del ámbito legislativo local.

“ Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida como concejal de nuestra ciudad. La decisión de dar este paso es personal, tomada con reflexión y convicción ”, expresó Manonelles , quien integró el cuerpo deliberativo desde 2023 representando a la Coalición Cívica ARI dentro del espacio Cambia Cipolletti.

La edil también apeló a una cita de Winston Churchill para describir el momento: “Lo correcto no siempre es popular, y lo popular no siempre es correcto”. En ese marco, sostuvo que su determinación estuvo guiada por el compromiso con el bien común y por una evaluación profunda de su presente personal.

ECP DELIBERANTE (44) "Motivos personales" fue la decisión de la renuncia de la edil. Estefania Petrella

Un mensaje de cierre y agradecimiento

En su despedida, Manonelles dedicó palabras especiales a la comunidad y a sus compañeros de trabajo dentro del Concejo. “Quiero agradecer profundamente a cada vecino y vecina por la confianza, y a quienes compartieron conmigo el trabajo diario en el Concejo. Cada intercambio y cada mirada distinta fueron aprendizaje”, señaló.

Además, dejó un mensaje para quien asuma la banca vacante: “Estoy convencida de que quien continúe en esta responsabilidad sabrá desarrollarla de la mejor manera, con compromiso y vocación por nuestra ciudad”.

Finalmente, cerró su comunicado con una definición que marca su continuidad en la vida pública desde otros ámbitos: “Me voy con gratitud y con el compromiso de seguir acompañando y aportando desde otros espacios”.

Consultada por LM Cipolletti, Manonelles expresó que “hace algunas semanas venía analizando la situación” y que “le costó tomar la decisión”. También negó algún tipo de ofrecimiento para integrarse a los equipos de gestión, tanto a nivel provincial como municipal.

Maria José Manonelles En 2023 llegó gracias a una alianza denominada Cambia Cipolletti que reunía a referentes del Pro, UCR y CC Ari. Gentileza

Dos años de gestión y diálogo

Durante su paso por el Deliberante, Manonelles ocupó un rol relevante en la estructura interna del cuerpo. Fue presidenta del bloque que integran Ana María Napoli y Oscar Andrés Langowski, encabezó las comisiones de Desarrollo Humano y Familia y de Estudio y Seguimiento de la Problemática de Violencia Intrafamiliar, y se desempeñó como vicepresidenta de la Comisión de Gobierno.

Desde esos espacios participó activamente en el tratamiento de iniciativas vinculadas a políticas sociales, funcionamiento institucional y planificación urbana, con una presencia sostenida en sesiones y reuniones de comisión.

E.C.P CONCEJO DELIBERANTE (7).JPG Manonelles se desempeño como jefa del bloque de Cambia Cipolletti. Estefania Petrella

A lo largo de su gestión mantuvo un vínculo fluido con el oficialismo y acompañó, en términos generales, los proyectos impulsados por el Ejecutivo municipal encabezado por el intendente Rodrigo Buteler. Ese perfil dialoguista le permitió ser parte de consensos en debates relevantes y contribuir a la aprobación de ordenanzas de impacto estructural para la ciudad.

Entre las iniciativas que promovió se destacan el aporte voluntario para la Cooperadora del Hospital Pedro Moguillansky, el registro único de bicicletas, Ficha Limpia y Boleta Única de Papel. También acompañó ordenanzas como el nuevo sistema de transporte público de pasajeros, el impulso al regreso del Tren del Valle y la actualización de los códigos urbanos.

hector sepulveda - nuevo concejal Cipolletti El radical Héctor Sepúlveda, es quien ocuparía el lugar que deja Manonelles tras su renuncia. Cambia Cipolletti

¿Quién podría asumir?

La salida deja un lugar vacante y abre ahora un proceso institucional que deberá resolverse una vez iniciado el período de sesiones ordinarias, luego del 1 de marzo. Recién entonces el cuerpo deliberativo podrá aceptar formalmente la renuncia y convocar a los suplentes correspondientes según el orden de la lista electoral.

Según lo establece el artículo 64 de la Carta Orgánica Municipal y el artículo 8 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, los concejales que dejan de desempeñar sus funciones deben ser suplidos por quienes siguen en el orden de la lista electoral que integraron.

En este caso, la concejal formó parte de la lista 429 de Cambia Cipolletti, y quien integraba el tercer lugar era Héctor Sepúlveda, docente de escuela técnica y afiliado de la Unión Cívica Radical. Es quien, si no hay cambios hasta el inicio del periodo legislativo, asumirá el lugar que deja Manonelles.

La renuncia marca un movimiento significativo dentro del mapa político local, no solo por el rol que Manonelles había construido, sino también por su función articuladora entre los sectores.