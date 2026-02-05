Atención: habrá cortes y desvíos de tránsito en el centro de Cipolletti

Este viernes, la ciudad tendrá interrupciones del tránsito en las calles céntricas. Todos los detalles que tenés que saber.

Durante la tarde y noche de este viernes 6 de febrero , se registrarán importantes cortes y desvíos de tránsito en el centro de Cipolletti , especialmente en la zona de calle Fernández Oro y arterias aledañas . Desde el Municipio pidieron a los conductores circular con precaución , evitar la zona afectada y no dejar vehículos estacionados en las calles que formarán parte del circuito.

Las interrupciones se deben a la realización de la Segunda edición de la Milla Nocturna 2026 , un evento deportivo que se desarrollará desde las 20 horas sobre calle Fernández Oro y que convocará a atletas y público en pleno centro de la ciudad.

Cómo serán los cortes en Cipolletti

Desde las 17.30 horas, se interrumpirá la circulación en el tramo comprendido por calle Fernández Oro y 25 de Mayo, medida que se extenderá hasta aproximadamente las 00 horas. En ese horario, se permitirá el ingreso al centro únicamente por calle 25 de Mayo.

Más tarde, a partir de las 19.30 horas, se dispondrá el corte total de las calles que integran el circuito, afectando el sector comprendido entre San Martín y Belgrano hasta San Martín y Sarmiento, con interrupciones previstas hasta las 22.30 horas.

La Milla Nocturna en Cipolletti

La largada de la competencia será en la intersección de Fernández Oro y 25 de Mayo. El recorrido incluye dos vueltas, avanzando por Fernández Oro hasta Miguel Muñoz, donde los corredores realizarán un giro de 180 grados para regresar por el carril contrario. La distancia total es de 1.609 metros.

“Ya tenemos 200 inscriptos para esta edición, es lo que esperábamos”, confirmó a LM Cipolletti el director general de Deportes del municipio, Leandro Domini, al ser consultado sobre el avance de la organización. La cifra refleja el interés creciente por esta propuesta, que en su primera edición sorprendió por la respuesta del público y que ahora apunta a superar ese debut exitoso.

El evento ya trascendió el ámbito local. Corredores de Allen, Centenario, Cinco Saltos, Cutral Có, El Cuy, Godoy, Fernández Oro, General Roca, Ingeniero Huergo, Loncopué, Neuquén, Plottier, Viedma y Villa Regina confirmaron su participación, lo que anticipa una competencia con fuerte impronta regional y un atractivo especial para el público.

Desde el Municipio recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer el detalle de los cortes. Para más información, se puede ingresar a www.cipolletti.gob.ar.