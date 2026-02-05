Fiesta de la Confluencia: transporte, precios y recomendaciones para viajar desde Cipolletti

Arranca la 10° Fiesta Nacional de la Confluencia y cientos de cipoleños cruzarán el puente. Cómo llegar y qué opciones pagas y gratuitas hay.

Del jueves al domingo, se desarrollará la Fiesta Nacional de la Confluencia en la Isla 132 de Neuquén.

Inicia una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia , miles de vecinos del Alto Valle ya se preparan para cruzar el puente desde Cipolletti hacia la Isla 132, en la ciudad de Neuquén.

El evento se desarrollará desde este jueves 5 hasta el domingo 8 de febrero y volverá a convertir a la capital neuquina en el epicentro del verano patagónico , con espectáculos gratuitos desde las 17 horas, cuatro escenarios en simultáneo y una amplia propuesta cultural, gastronómica y recreativa a orillas del río Limay.

Para quienes viajan desde Cipolletti, llegar al predio implica elegir entre varias alternativas, cada una con tiempos y costos distintos. La planificación del traslado, sobre todo para el regreso nocturno, será clave durante las cuatro jornadas.

ECP COLECTIVOS (1) El transporte público desde Cipolletti y combinaciones en Neuquén, son las alternativas más económicas para llegar. Estefania Petrella

Transporte público: la opción más accesible, pero con horarios limitados

Entre las opciones más económicas aparecen los colectivos interurbanos. El servicio KoKo parte desde la parada de 9 de Julio y España, y permite descender en Bahía Blanca y Félix San Martín, ya en Neuquén. Desde allí restan unos tres kilómetros hasta la Isla 132, que pueden cubrirse caminando o combinando con transporte urbano.

Otra alternativa es Pehuenche, con salida desde Brentana y 9 de Julio y bajada en el Parque Central de Neuquén, un punto estratégico desde el cual también se puede continuar con el COLE gratuito hasta la Isla.

A estas opciones se suma el Tren del Valle, que conecta la estación Cipolletti con la estación central de Neuquén. Actualmente cuenta con dos horarios por la tarde, a las 17 y 18:25, de lunes a viernes. Desde la terminal neuquina los visitantes pueden trasladarse a Mitre y Corrientes para acceder al servicio gratuito de transporte hasta la fiesta.

Desde los organismos de transporte recomiendan tener en cuenta que los servicios nocturnos no son continuos ni en KoKo, ni en Pehuenche, ni en el Tren del Valle, por lo que prever con anticipación el horario de regreso resulta fundamental, especialmente tras los shows principales.

ECP TAXI.JPG Los taxis y transportes de aplicaciones son alternativas más costosas pero con funcionamiento las 24 horas. Estefania Petrella

Taxi y Uber: mayor comodidad, mayor costo

Para quienes priorizan rapidez o viajan en grupo, el taxi y las aplicaciones de traslado se convierten en una alternativa práctica. Un viaje en taxi desde Plaza San Martín de Cipolletti hasta la Isla 132, un recorrido de unos ocho kilómetros, puede costar alrededor de $17.680 en horario diurno (de 6 a 22).

En el caso de Uber, el valor del trayecto desde el mismo punto comienza en aproximadamente $9.273 con baja demanda, aunque durante las horas pico de la tarde y la noche el precio puede incrementarse de manera considerable.

En grupos de tres o cuatro personas, estas opciones suelen resultar más convenientes al dividir el gasto.

ON - Fiesta de la Confluencia ultimos preparativos (3) La grilla de artistas da inicio a las 18 horas desde la Isla 132. Omar Novoa

Cuatro días de música y multitudes

Con más de diez años de historia, la Fiesta Nacional de la Confluencia se consolidó como el evento popular más convocante de la región. Esta edición volverá a reunir a cientos de miles de personas con espectáculos en vivo, ferias de emprendedores, áreas de juegos infantiles, espacios gastronómicos y escenarios temáticos como el de artistas alternativos, el Energy Arena y el sector infantil.

El escenario mayor concentrará a las figuras nacionales, con una grilla que incluye a Luciano Pereyra, Karina, Luck Ra, Bersuit Vergarabat, Kapanga, No Te Va Gustar y Trueno, entre otros artistas que se presentarán a lo largo de las cuatro noches.

El acceso al predio es libre y gratuito. Además, existe un sector preferencial pago para quienes buscan ver a sus artistas favoritos desde más cerca del escenario principal.

Elementos prohibidos para la Fiesta Nacional de la Confluencia - Ficción

Reglas de ingreso y operativo de seguridad

Desde la organización y las fuerzas de seguridad recordaron que no está permitido ingresar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, objetos cortantes o punzantes, mochilas grandes, reposeras, conservadoras ni pirotecnia. También se recomienda no dejar objetos de valor dentro de los vehículos y cuidar pertenencias personales dentro del predio.

El festival contará con un importante operativo policial distribuido en distintos sectores de la Isla 132, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes participen del evento.

Para los cipoleños que planean cruzar el puente durante estos días, la recomendación es salir con tiempo, definir de antemano cómo será el regreso y optar por el medio de transporte que mejor se adapte a cada grupo.

fiesta confluencia 2025 streaming lmneuquen lu5 Durante las cuatro jornadas, transmisión en vivo con el streaming de LM Play y LU5 AM600 Omar Novoa

Ver la Fiesta de la Confluencia desde casa con LM Neuquén

LM Neuquén será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el evento cultural, turístico y musical más importante de la Patagonia, con una cobertura sin precedentes y un imponente despliegue humano, técnico y audiovisual desde el predio.

Durante todas las jornadas del festival, LM Neuquén llevará adelante una cobertura integral y multiplataforma que combinará transmisión en vivo, streaming, contenidos digitales, móviles exteriores y producción audiovisual en tiempo real, consolidando una experiencia informativa de alto impacto para miles de espectadores.