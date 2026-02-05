Operativo nocturno en un barrio de Cipolletti: incautan decenas de dosis de cocaína listas para la venta

Personal policial realizó un operativo y detuvo a un joven con decenas de envoltorios que iban a ser comercializados. Además, encontraron dinero en efectivo.

El hecho se dio durante la noche en un barrio de la ciudad.

En un operativo realizado en un barrio de Cipolletti, personal de la Policía de Río Negro secuestró decenas de envoltorios con cocaína fraccionada y lista para la venta, además de dinero en efectivo. El hallazgo confirmó la maniobra de narcomenudeo en la zona y resaltó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

El hecho ocurrió durante la noche en el barrio La Alameda, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a un joven de 28 años con actitud sospechosa en inmediaciones de la calle Domingo Savio . Al identificarlo, los policías constataron que llevaba entre sus pertenencias 42 pequeños envoltorios de nylon color celeste que contenían una sustancia blanca en polvo.

Tras realizar el narcotest en el lugar , el resultado fue positivo para cocaína , con un peso total de 16 gramos . Además, se le secuestraron 9.000 pesos en efectivo , en billetes de distinta denominación, lo que refuerza la hipótesis de que la droga estaba destinada a la venta al menudeo.

image

Desde la fuerza indicaron que la forma de fraccionamiento, en dosis individuales, es una característica típica de este tipo de delitos, ya que facilita la comercialización directa en los barrios.

Luego del procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro de la droga y del dinero, quedando todo el material bajo resguardo para su análisis correspondiente.

Este operativo se suma a otros realizados en distintos puntos de la ciudad y marca un nuevo avance en la lucha contra el narcomenudeo, una problemática que impacta de manera directa en la tranquilidad y la seguridad de los vecinos. Desde la Policía de Río Negro destacaron que "la tarea de prevención y control se mantiene activa en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de garantizar espacios más seguros y libres de narcomenudeo".