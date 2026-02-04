Cortocircuito en una escuela de Cipolletti: la medida del Consejo Escolar a días del inicio de clases

La delegada del Consejo Escolar, Beatriz Constantinidis, dio detalles del desperfecto eléctrico que padeció la Escuela Primaria 313 en el barrio Manzanar.

Esta semana, un incidente en una escuela de Cipolletti generó preocupación en la ciudad y encendió las alarmas en la previa del comienzo del ciclo lectivo 2026 . Un cortocircuito en la Escuela Primaria 313 convocó a personal de Bomberos, Policía y Edersa a trabajar en conjunto para evitar que se transforme en un principio de incendio.

Ante esta situación, LM Cipolletti dialogó con la delegada del Consejo Escolar, Beatriz Costantinidis, quien dio detalles del inconveniente y adelantó lo que ocurrirá en el comienzo de clases.

En la previa del incidente, Costantinidis aseguró que estuvieron trabajando en el lugar: "El día lunes durante la mañana, nuestros técnicos del Consejo Escolar pasaron por la escuela, están recorriendo. Y Edersa estaba trabajando con el pilar cerca del mediodía ".

Un cortocircuito en una escuela obliga a redoblar los trabajos

En ese sentido, aseguró que "siempre revisan, pero bueno, a la noche pasó esto. Nos comunicamos con Edersa, se acercaron, observaron e investigaron. Nosotros desde el Consejo nos acercamos también".

Además, explicó cómo continúan los trabajos: "Estamos trabajando en conjunto, porque hay una parte de ellos y otra que es nuestra. Estamos comunicados e informados, estamos a la par. Por suerte, no pasó a mayores".

Con respecto a los próximos pasos, la delegada explicó que desde Edersa realizarán un informe y el Consejo evaluará la situación del establecimiento, "adentro no hay problemas pero igualmente vamos a revisar todo", aclaró.

¿Comienzan las clases?

De cara al comienzo del ciclo lectivo 2026, Costantinidis se mostró optimista y aseguró que "se está por solucionar. Todavía quedan tres semanas y se está trabajando".

"Siempre se cuida a los docentes y a los estudiantes, por lo que se buscarían alternativas en caso de que no se pueda utilizar el establecimiento", planteó.

Mientras tanto, dejó en claro que los trabajos continúan en los demás edificios escolares con las tareas de mantenimiento y las obras ya iniciadas. "Se sigue trabajando durante todo febrero en todas las escuelas. Estamos con la puesta a punto: limpieza, desmalezamiento, fumigación", describió.

Además, remarcó que se están llevando a cabo obras "muy importantes" en distintos establecimientos y "se han arreglado escuelas que necesitaban cambios, durante este mes se va a seguir trabajando para dejar todo listo".

Río Negro definió qué día empiezan las clases en 2026

El 9 de diciembre del año pasado se desarrolló la sesión del Consejo Provincial de Educación, encabezada por la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, en donde se aprobó el Calendario Escolar 2026 y quedaron establecidas las fechas de inicio de clases para el ciclo lectivo de este año.

Las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE), de las zonas con inviernos más duros, empezarán las clases el 18 de febrero hasta el comienzo del receso escolar que será el 26 de junio.

A través del mismo se determinó para el Ciclo Lectivo 2026 que las escuelas de período común comiencen las clases el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 13 de julio, momento en que iniciará el receso invernal.

El ciclo lectivo del próximo año para ambos períodos, ordinario y RIE, concluirá el 18 de diciembre.