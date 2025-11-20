Educación habló sobre el estudiante que fue armado al colegio

Se constató que se trataba de una réplica de arma. El destino del estudiante será definido en una sesión del Consejo Escolar.

Una alarmante situación tuvo lugar en la ESRN 161 de Cipolletti , luego de que un estudiante exhibiera un arma para amenazar a otro alumno . El episodio activó una cadena de alertas que motivó la intervención policial y una reunión de padres que se desarrolló hoy . Finalmente, se constató que se trataba de una réplica, pero el Consejo de Convivencia definirá el destino del alumno.

El episodio tuvo lugar durante la clase de Educación Física en las instalaciones del Estadio Municipal, ya que no disponen de espacio propio. El adolescente había ingresado con el arma oculta entre su ropa y aprovechó un momento en que varios alumnos estaban en el baño para amenazarlos . La situación inició una cadena de alertas dentro de la institución y generó temor entre sus compañeros.

Para abordar la situación que atemorizó a la comunidad educativa del ESRN 161 se llevó adelante una reunión de padres, donde el equipo directivo e integrantes de Supervisión informaron sobre las posibles medidas para abordar la preocupante situación . Allí se definieron las medidas y actividades en articulación con los docentes para resolver el alarmante episodio.

Además, el martes o miércoles se llevará adelante la sesión del Consejo de Convivencia Escolar donde se definirá el destino del alumno que llevó la réplica de juguete al establecimiento educativo. La medida puede derivar en una suspensión temporaria o en una expulsión del alumno, con un dispositivo externo que garantice la finalización del ciclo lectivo.

La sesión del Consejo de Convivencia Escolar

Corina Acosta, Directora de Educación Secundaria en declaraciones a LMCipolletti explicó: “La sesión del Consejo de Convivencia será para tomar las medidas, sobre todo por el tiempo en el que estamos. De fluctuar respecto a la asistencia, que sea presencial, virtual, que se pueda asignar algún tutor específico. Actividades concretas con algunos docentes, seguro van a trabajar con algún formato taller con el espacio de vida estudiantil”.

El Consejo de Convivencia es el órgano democrático que posee cada institución educativa y se encarga de evaluar y definir acciones en torno a la problemática abordada. Está integrado por docentes, equipo directivo, integrantes de las familias y el equipo técnico integrado por psicólogos y psicopedagogos.

“Vamos a trabajar con todos los chicos, porque no se trata de que haya una sanción punitiva. Trabajamos desde la perspectiva del cuidado y en ese sentido también se tienen en cuenta intervenciones a nivel institucional. No puntualmente ese estudiante, porque es una situación que interpeló a toda la comunidad” indicó Acosta.

Por esta razón, no se busca un castigo de forma punitiva hacia el alumno, sino buscar el origen del conflicto y encontrar una solución colectiva a la problemática. De esta manera, el destino del alumno que llegó con un arma de juguete, será definido el martes en la sesión del Consejo de Convivencia Escolar.

El hecho

El hecho ocurrió cuando los cursos realizaban su clase de Educación Física en las instalaciones del Estadio Municipal, ya que no cuentan por el momento con establecimiento. Según el relato de padres que dialogaron con LM Cipolletti, un adolescente habría ingresado con el arma oculta y aprovechó un momento en el que varios alumnos se encontraban en el baño para amenazarlos. Si bien no era un arma de fuego real, tenía similitudes y generó temor entre los alumnos.

“El pibe fue con el arma al Estadio. Uno de mis hijos fue al baño y cuando estaban ahí, el pibe se les acerca, le muestra la pistola y hace así como cuando la cargan. Salieron enseguida porque se asustaron”, contó una madre.

El joven que portaba la réplica habría actuado movido por un conflicto personal con otro compañero. “Este pendejo le tiene bronca a un compañero porque hablaba con la novia. Entonces lo tenía amenazado con que lo iba a agarrar”, relató con dureza.

SENAF Río Negro Con la confirmación de que se trataba de una pistola de juguete, la denuncia pasó a SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia)

Intervención de la Policía y desaparición del arma de juguete

Tras el episodio en los baños, la madre del alumno amenazado fue alertada de inmediato y acudió al Estadio Municipal para retirar a su hijo. Luego se dirigió a la escuela y puso en conocimiento a la directora, lo que derivó en el aviso a la Policía.

Sin embargo, cuando los efectivos ingresaron al establecimiento, no pudieron localizar lo que finalmente era una réplica. Los padres relataron que la investigación dentro de la escuela tomó un giro inesperado: “Los chicos salieron a las 15:20. Cuando abren el portón para retirarse, la novia del pibe se había llevado el arma escondida. Entonces la Policía no encontró nada. Y después alguien dijo que había sido ella la que se la llevó”, reconstruyó una madre.

Con la confirmación de que se trataba de una pistola de juguete, la denuncia pasó a SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia). Según las familias consultadas, sólo tomaron declaración a la madre del chico amenazado, al estudiante involucrado y a su novia.