Condenaron a un ladrón que le gatilló tres veces para robarle la moto, pero sigue libre

Ocurrió a fines del año pasado y quedó registrado en un video, clave para detener al autor, quien fue condenado en un juicio abreviado. El rodado había aparecido abandonado.

El ladrón le gatilló tres veces al dueño de la moto. El robo fue filmado por testigos.

La tarde del 7 de noviembre del año pasado un joven que se movilizaba en una moto Honda Tornado XR 250 de competición charlaba con su novia en la plaza del barrio Parque , ubicado en pleno centro de Fernández Oro , donde jugaba una gran cantidad de chicos.

Cerca de las 19 irrumpió una moto con dos sujetos a bordo. El que la conducía no fue identificado. Pero el acompañante era Nazareno Merlo , de 21 años de edad, quien se bajó con un arma en la mano y le advirtió “te quemo, te quemo, dame todo” , mientras le gatilló en tres oportunidades , sin que disparara las balas.

Bajo esas amenazas se apoderaron de la Honda y escaparon. El hecho quedó registrado en un video que filmó un testigo , y que se hizo viral en forma inmediata. La imagen es dramática, porque muestra la desesperación de las víctimas que escapan corriendo del lugar luego de ser encañonados por los delincuentes.

Juicio abreviado y confesión

Pocos días después la moto fue hallada en la zona de bardas de la ciudad, y Merlo fue atrapado en un allanamiento realizado en el barrio Costa Linda. Había quedado en prisión preventiva, imputado por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada”.

A principios del mes pasado fue sometido a juicio. Pero en la audiencia las partes, representadas por el fiscal Juan Pablo Escalada y los defensores oficiales Sebastián Nolivo y Alfonsina Stular, consensuaron cerrar la causa en un juicio abreviado, que requería que el acusado reconociera haber cometido el hecho a cambio de una pena atenuada.

robo moto Fernandez Oro

En este caso proponían condenar a Merlo, que carecía de antecedentes penales, a una condena de tres años de prisión en suspenso y el cumplimiento de pautas de conducta por el término de dos años.

El imputado aceptó las condiciones del acuerdo, por lo que quedó asentado que admitía haber cometido el delito.

El juez Guillermo Merlo aceptó el planteo de las partes y dictó la sentencia en esos términos, por lo que el precoz ladrón podrá seguir en libertad mientras acate las reglas de comportamiento que le impusieron.

Entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima a una distancia no menor de 500 metros, someterse al control del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados, mantener domicilio y abstenerse de consumir alcohol y “estupefacientes en exceso y en lugares públicos”. Le advirtieron que en caso de incumplimiento cumplirá el castigo tras las rejas.

Un llamado anónimo marcó donde estaba la moto

Tras el ataque de los asaltantes el damnificado presentó la denuncia en la Comisaría 26, desde donde se inició un trabajo de campo, en el que fue clave la filmación, y que permitió ubicar a los sospechosos del hecho.

En ese contexto, el muchacho informó que habían recibido un llamado anónimo que alertó que el vehículo se encontraba abandonado en la zona del kartódromo, sobre las bardas situadas al norte. Una comisión policial junto al propietario fue hasta el lugar y efectivamente la encontraron. Solo le faltaba la chapa patente.

Allanamiento en Costa Linda

Los uniformados de Oro lograron rápidamente recabar datos acerca de los posibles asaltantes. Tuvo relevancia el video, en el que se pudieron advertir la fisonomía de uno de los autores.

Con esa información el Ministerio Público Fiscal autorizó un allanamiento en una vivienda del barrio Costa Linda, que se encuentra a la vera del canal principal de riego, donde detuvieron al principal sospechoso, además de secuestrar prendas de vestir y otros elementos de utilidad para la causa.

Esa misma tarde también encontraron otros indicios vinculados al hecho en una zona descampada del sector.