Un edificio público de Cipolletti ahorró más de 15 millones de pesos gracias a la energía solar

El edificio de la Secretaría de Energía y Ambiente logró cubrir el 24% de su demanda eléctrica gracias a la generación de energía solar.

A casi dos años de la inauguración del edificio de la Secretaría de Energía y Ambiente en Cipolletti, ya se empiezan a notar los resultados del uso de la energía solar . Según informaron desde el gobierno de Río Negro, este mecanismo le permitió reducir el costo de la factura y las emisiones de dióxido de carbono.

El establecimiento fue inaugurado en febrero de 2024 y cuenta con un sistema de paneles solares que permite abastecer parte del consumo energético diario. Además, remarcaron que "se encuentra inscripto como Usuario Generador (UGER), lo que habilita la inyección de excedentes de energía a la red de distribución eléctrica provincial".

En ese sentido, destacaron que durante el año pasado, el sistema fotovoltaico generó más de 45.000 kWh de energía limpia. Esto se tradujo en "reducción significativa de la energía comprada a la distribuidora con un ahorro superior a los $17 millones ", informaron.

Impacto ambiental positivo

El uso de este tipo de energías renovables en el edificio rionegrino generó un impacto ambiental positivo. Plantearon que "se evitó la emisión de más de 8.400 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y al uso responsable de los recursos energéticos".

De esta forma, el gobierno provincial destacó la consolidación del edificio como un ejemplo de eficiencia energética y gestión sustentable en el ámbito público.

No es el único que genera su propia energía en Cipolletti

El edificio cipoleño no es el único establecimiento público de la provincia que avanza con el uso de energías renovables. A esta política se suma la sede de Transcomahue, la empresa estatal de transporte de energía eléctrica. Allí, se incorporó un sistema de generación fotovoltaica en su edificio operativo, también ubicado en Cipolletti.

El sistema instalado en este edificio posee una potencia aproximada de 30 kW y está compuesto por alrededor de 60 paneles solares. "La energía generada permite cubrir entre el 50% y el 70% de la demanda eléctrica del edificio", plantearon.

El sistema es similar al que posee el edificio de Energía y Ambiente, ya que está preparado para inyectar excedentes a la red eléctrica en momentos de baja demanda. De esta manera, fortalece el esquema de generación distribuida y "reafirma el compromiso de la Provincia con un modelo energético más eficiente, sustentable y con beneficios económicos y ambientales concretos", concluyeron.