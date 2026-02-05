Cambian las luces a LED en seis barrios de Cipolletti: cuánto deberá pagar cada frentista

Desde el gobierno local informaron la apertura del Registro de Oposición para la obra. Adelantaron que el costo será afrontado por los vecinos frentistas beneficiados.

La obra tiene un plazo de ejecución previsto de 75 días corridos.

El Municipio de Cipolletti informó la apertura del Registro de Oposición para la obra de recambio de luminarias a LED en los barrios Filipuzzi, Del Trabajo, Parque Norte, San Jorge, San Lorenzo y Anai Mapu . Se trata de una intervención que se realizará mediante el sistema de Contribución por Mejoras , por lo que el costo será afrontado por los vecinos frentistas beneficiados.

La obra tiene un costo total estimado de $268.931.250 , cifra que incluye gastos administrativos y de control, y un plazo de ejecución previsto de 75 días corridos , una vez adjudicada la licitación pública.

Según los valores estimativos informados por el Ejecutivo municipal, el prorrateo se realizará de la siguiente manera:

$1.984,70 por metro lineal de frente

$97,78 por metro cuadrado de superficie

Una parcela tipo (10 metros de frente y 300 m²) tendría un costo aproximado de $49.181

Desde el Municipio aclararon que estos montos son referenciales y podrían ajustarse según el resultado final de la licitación.

Las opciones de pago

Los frentistas alcanzados por la obra podrán elegir entre:

Pago al contado , con un 10% de descuento

Hasta tres cuotas, sin interés

Además, se prevé la posibilidad de planes especiales de financiación para aquellos vecinos que acrediten una situación económica que lo justifique.

Calles y barrios alcanzados

El recambio de luminarias abarcará numerosas calles de los seis barrios, incluyendo sectores residenciales y arterias de alto tránsito. El objetivo es mejorar la iluminación, reforzar la seguridad nocturna y modernizar el alumbrado público con tecnología de menor consumo.

Qué es el Registro de Oposición

El Registro de Oposición es el mecanismo mediante el cual los vecinos frentistas pueden manifestar su desacuerdo con la obra. Si se alcanza el porcentaje de oposición previsto por la normativa vigente, el proyecto no avanza bajo esta modalidad de financiamiento.

Desde el Municipio recomendaron a los vecinos informarse sobre el alcance de la obra en su cuadra, los costos estimativos y las alternativas de pago antes de tomar una decisión.