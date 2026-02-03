Cine bajo las estrellas y peatonal: así arranca el Verano Cultural en Cipolletti
En los fines de semana de febrero, Cipolletti tendrá un amplio abanico de actividades culturales para disfrutar en familia.
Este fin de semana, Cipolletti dará inicio al Verano Cultural con un amplio abanico de propuestas en distintos lugares de la ciudad. Adelantaron que habrá actividades culturales para disfrutar en familia y con amigos.
Los fines de semana del 6 al 28 de febrero, el municipio propone disfrutar el verano con una serie de grandes propuestas. Este próximo 7 y 8 de febrero, las actividades se desarrollarán en la Peatonal (Roca entre Belgrano y Villegas; Roca entre Villegas y España) y en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti.
Durante el mes, las actividades se llevarán a cabo en Parque Norte, Distrito Vecinal Noreste, Isla Jordán, y zona Centro.
Verano Cultural en Cipolletti: las actividades para disfrutar este fin de semana
A través de la Dirección General de Cultura informaron la grilla para este 7 y 8 de febrero.
Sábado 7/02
Se desarrollará una peatonal de calle Roca entre Belgrano y Miguel Muñoz. Y se instalará un escenario Plaza San Martín con distintos artistas:
• 19.30: Vanesa Henríquez – solista
• 20.30: Clonadora Inconsciente – banda
• 21.30: Dual Bazz – banda
• 22.30: Blues de Garage
Escenario Infantil (entre Belgrano y Villegas)
• 20: Los Swing Sentidos
• 21: Garibolero Mágico
Escenario DJ (Roca, entre Villegas y España)
• 20 a 23.30: Alexis Ene – SUNSET DJ
Mientras que el Domingo 8 se desarrollará el Cine bajo las estrellas en el Parque el CCC. La actividad comenzará a las 21.30 y se proyectará la película “ET”, un clásico del género ciencia ficción.
Además, la noche de cine estará acompañada por stands de la Feria de la Economía Social y foodtrucks.
También confirmaron que habrá actividades recreativas a lo largo de toda la peatonal, juegos de mesa para toda la Familia, kermesse, Inflables para diferentes edades, actividades de pintura, dibujo, collage, creaciones, ajedrez, actividades de lectura y juegos de palabras.
"El verano se vive con cultura, la ciudad se llena de propuestas para disfrutar al aire libre: música, cine, danza, arte y muchas actividades más. De 19 a 23.30 horas", detallaron.
