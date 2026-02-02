Comienza el Verano Cultural con un colorido programa de propuestas para toda la familia

La nueva edición de la propuesta municipal comienza este viernes y desarrollará durante los fines de semana de febrero en distintos puntos de la ciudad.

El próximo viernes arranca el Verano Cultural organizado por el municipio de Cipolletti. Durante todo febrero habrá propuestas en distintos puntos de la ciudad.

El municipio de Cipolletti anunció la realización de una nueva edición del Verano Cultural , con un esquema de propuestas destinadas al disfrute de toda la familia.

El programa se desarrollará los fines de semana entre el viernes 6 y el 28 de febrero . Las actividades se desarrollarán de 19 a 23.30 en el Parque Norte, el DVNe, la Isla Jordán y zona Centro.

A través de la Dirección General de Cultura se destacó que será una iniciativa "para disfrutar del verano en la ciudad, con jornadas de peatonal los días sábados, cine al aire libre, espectáculos musicales, actividades recreativas, espectáculos infantiles, bandas en vivo y mucho más".

Feria Economía Social

Mariana Prgich, directora general de Cultura, destacó que: “La peatonal se va a realizar los días sábado sobre calle Roca, desde Belgrano hasta Miguel Muñoz, y se va a incorporar también la intersección de calle España entre Yrigoyen y San Martín".

Agregó la funcionaria que habrá zonas de juegos, propuestas para las infancias, zona de DJs. Sumado a esto las Escuelas Musicales desarrollarán actividades para todas las edades relacionadas a las artes plásticas y visuales. Se van a sumar actividades de kermes, juegos de mesa, y zona de ajedrez.

Además, en Parque Norte y Plaza San Martín, "estaremos acompañados de la Feria de la Economía Social”.

Un cronograma completo de propuestas para seguir disfrutando del verano, de la cultura y de nuestra ciudad. La grilla de horarios y lugares dónde estará presente el “Verano en Cipo 2026”, será publicado a partir lunes 2 de febrero, en las redes sociales de la Dirección de Cultura y del municipio, destacaron desde la comuna local.

La Isla Jordán se viste de fiesta

El Balneario de la Isla Jordán es elegido cada vez más por cientos de familias que se acercan para refrescarse y disfrutar de un día en la naturaleza a la orilla del río Negro. De jueves a domingo de 15 a 22 hrs. (sábado de 15 a 23 hrs. y domingo de 11 a 23 hrs.), se invita a las familias a disfrutar de música en vivo, actividades recreativas y foodtrucks.

Este fin de semana acompañarán las jornadas de verano en la Isla, seis carros gastronómicos con diferentes propuestas gastronómicas como: hamburguesas, papas fritas, panchos, choripán, cerveza artesanal, barra de tragos y mucho más.

Propuestas Isla Jordán

Además, DJ Martin estará presente poniendo ritmo a los atardeceres junto a las propuestas para los más chicos a cargo de la animadora Raquel.

Un imponente entorno natural que ofrece aire fresco, imponentes vistas al río y un espacio amplio para disfrutar en familia o con amigos.

Balneario seguro

La recuperación del balneario de la Isla Jordán, que durante años estuvo clausurado por la contaminación de sus aguas, aparece como una gran alternativa para que vecinos y visitantes se puedan refrescar en el río Negro. El lugar cuenta con servicio de guardavidas y seguridad de tránsito, policía y prefectura y está habilitado todos los días de 14 a 20.

El sector de la costa del río que puede ser utilizado como Balneario está debidamente señalizado. Comprende el sector delimitado entre el Botero municipal hacia el oeste hasta el Parador la Balsa de la Isla Jordán. Hay 4 puestos de control en los que un total de 9 guardavidas realizan el monitoreo permanente de los bañistas.