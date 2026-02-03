El tiempo: el calor da un respiro durante la semana

En Cipolletti, al meno por un par de días, la temperatura máxima no llegará a 30 grados. Se esperan lluvia débiles.

Tras un inicio de febrero marcado por temperaturas sofocantes, el tiempo en Cipolletti da un giro este martes. Según el reporte de la Autoridad de las Cuencas (AIC) , el ingreso de aire húmedo y frío desde el océano provocará un marcado descenso de la temperatura, alejando —al menos por unos días— los registros que superaban los 35°C.

Para la jornada de este martes se espera que la máxima se estabilice en torno a los 28°C bajo un cielo que irá de parcial a mayormente nublado. Sin embargo, el verdadero cambio llegará hacia la noche: el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un incremento de la inestabilidad que podría derivar en lluvias aisladas durante la madrugada del miércoles.

Miércoles de "otoño": será el día más fresco de la semana, con una temperatura máxima que apenas alcanzaría los 21°C y probabilidad de precipitaciones débiles en Cipolletti y la región.

Jueves y viernes: Las condiciones comenzarán a mejorar paulatinamente. Se prevé un paulatino ascenso de la temperatura con máximas de 26°C y 28°C, respectivamente, y vientos moderados provenientes del cuadrante sur.

Quienes planeen actividades al aire libre deberán estar atentos al fin de semana. El pronóstico del tiempo indica el regreso del aire cálido. El domingo, la temperatura volvería a tocar los 34°C.