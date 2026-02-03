Confirman que el cuerpo de Benito no presentaba indicios de criminalidad

Es el resultado de la autopsia realizada al cuerpo del conocido personaje urbano cipoleño. Su cuerpo apareció en un canal de la zona este de Cipolletti.

La autopsia realizada al cuerpo de Benito Alarcón , uno de los personajes urbanos más conocidos de Cipolletti, confirmó la ausencia de indicios de criminalidad , en coincidencia con lo que había señalado un informe realizado por el Gabinete de Criminalística.

Benito fue encontrado muerto días atrás en un canal de la zona este de la ciudad. Familiares y vecinos lo buscaban porque ya no se lo veía en los lugares que solía frecuentar . Tras el hallazgo, la policía acordonó el sector para preservarlo y permitir que trabajen los peritos. Ya en ese momento se presumía que la muerte violenta estaba descartada.

Era un hombre que se supo ganar el corazón y el cariño de la gente, a pesar que su aspecto desalineado provocaba inquietudes. Se lo podía ver en la zona del centro, sentado en la puerta de algún banco o deambulando por ahí. Casi no hablaba, aunque tenía una voz suave, casi juvenil.

Una vida en la calle

Se destacaba porque a diferencia de muchos otros que están condiciones similares, no acosaba a la gente en busca de plata. Esperaba paciente y recibía lo que le entregaban sin protestar, agradecido. Llevó esa vida por más de 35 años, de los cerca de 60 que había cumplido.

A diferencia de otras personas que viven en la calle porque no tienen a quién los ampare, Benito era de Cipolletti y tenía familiares que le prestaban ayuda. De hecho cada tanto aparecía con ropa limpia, pelo corto y afeitado. Con ese cambio parecía otro. Pero pasaban un par de semanas y volvía a ser el de siempre.

"Me gusta la libertad", le dijo alguna vez a LM Cipolletti en una nota realizada en febrero de 2024. No tenía un lugar fijo donde pasar las noches, ya que se lo veía deambular por distintos sitios. En los últimos años pasaba las noches en proximidades del Parque Industrial.

benito.jpg Gentileza Miguel Ángel Parra

“Por calle Venezuela, cerca de Circunvalación, a la orilla del canal, tengo un par de colchones, duermo por ahí”, le precisó a LM Cipolletti. En esa zona fue hallado sin vida este viernes último.

Consultado sobre por qué optó por independizarse de tal forma, alejarse de casi todo lo que lo rodea y hacer la suya, reconoció: “Soy solitario, esto es lo mío, lo que me gusta…”.

"Me crié en el barrio Don Bosco, toda una vida en esta ciudad. Recuerdo los carnavales, también que jugaba al fútbol. Cada tanto algún recuerdo se me viene a la mente”, relató en la entrevista que le hizo el periodista Fabricio Abate.

Benito La solidaridad de los vecinos le sacó una sonrisa al gran Benito. Foto Antonio Spagnuolo.

En esa oportunidad andaba locuaz y habló extenso, como nunca. Dijo que estaba flojo de calzado y pidió un par de zapatos y zapatillas que le permitieran caminar.

Contó incluso que tuvo parejas, pero que prefirió "seguir solo”. En aquel momento se avecinaba un superclásico River-Boca y no ocultó su preferencia.

“Soy de Boca, le tengo fe, hay que andar bien siempre contra River… A Cipo hace mucho que no lo sigo”, dijo.

“Soy solitario, esto es lo mío, lo que me gusta…”, resaltó como para reafirmar el destino que había elegido.