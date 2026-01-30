Murió Benito, uno de los linyeras más conocidos de Cipolletti

Vivió en la calle más de 35 años y era conocido en casi todos los rincoces de Cipolletti. Vecinos encontraron su cuerpo sin vida en un canal de la zona este.

Benito era uno de los personajes callejeros más conocidos de Cipolletti.

Benito , uno de los personajes urbanos más conocidos de Cipolletti , fue encontrado muerto en un canal de la zona Este. En los últimos días, familiares y vecinos lo buscaban porque ya no se lo veía en los lugares que solía frecuentar . La Policía perita la zona en la que fue hallado, para determinar cómo murió.

A diferencia de otras personas que viven en la calle porque no tienen a quién recurrir, Benito sí tenía familiares en la ciudad dispuesto a ayudarlo por eso periódicamente se lo veía con pelo corto y afeitado. Sin embargo, más de 35 años viviendo en la calle habían dejado su huella y le costaba dejar de deambular por las calles. "Me gusta la libertad", dijo alguna vez a LM Cipolletti.

En los últimos días, los vecinos de la zona del Parque Industrial , donde pernoctaba, habían comenzado a buscarlo alertados por su ausencia. Según confirmaron fuentes policiales, fue hallado sin vida en Venezuela y Lago Hess, no muy lejos del lugar.

Como la mayoría de las personas que viven en la calle, Benito era querido por muchos vecinos y repudiado por otros tantos. Quienes lo apreciaban solían estar al pie del cañón para donarle ropa o calzado. Conocida la noticia de su muerte, rápidamente expresaron su tristeza a través de las redes sociales.

Hasta el momento, los investigadores no determinaron si murió de causas naturales, por un accidente o víctima de un hecho de violencia.

Una vida en las calles de Cipolletti

Sin domicilio fijo, por las noches solía deambular por distintos sitios. En los últimos años pasaba las noches “por calle Venezuela, cerca de Circunvalación, a la orilla del canal, tengo un par de colchones, duermo por ahí”, dijo a LM Cipolletti. En esa zona fue hallado sin vida este viernes.

Consultado sobre por qué optó por independizarse de tal forma, alejarse de casi todo lo que lo rodea y hacer la suya, reconoció: “Soy solitario, esto es lo mío, lo que me gusta…”.

"Me crié en el barrio Don Bosco, toda una vida en esta ciudad. Recuerdo los carnavales, también que jugaba al fútbol. Cada tanto algún recuerdo se me viene a la mente”, relató a LM Cipolletti.