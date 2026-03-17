Trabajadores golondrinas partieron a Tucumán, agradecidos con todo Cipolletti: "Nunca olvidaremos este gesto"

Los changos se reencontrarán con sus esposas e hijos al regresar a sus casas. Tres familias que perdieron todo por las inundaciones en el Norte del país.

“Siempre que llovió, paró”, dice el refrán. Y al menos, José, Nazareno y Manuel tienen un problema menos por el que preocuparse en medio del drama por el temporal.

Los trabajadores golondrinas lograron emprender el regreso a Tucumán para reencontrarse con sus familiares, que perdieron todo en las inundaciones, y se muestran agradecidos "con el pueblo de Cipolletti " que les tendió una mano para llegar a destino.

“Gracias totales”, expresan los changos por la ayuda que le dio la gente para retornar a su lugar de origen. Como ya dimos cuenta en otra oportunidad, sus casas familiares de La Madrid fueron afectadas por las inundaciones y decidieron pegar la vuelta para estar junto a ellos.

Trabajadores golondrinas José, Nazareno y Manuel, los golondrinas que ya partieron a Tucumán

"Infinitas gracias a todos, nunca olvidaremos este gesto", dijeron antes de partir a sus pagos en declaraciones al colega Miguel Parra.

Si bien los muchachos aclararon que la persona que los contrató para trabajar en la fruta los ayudó para sacar los pasajes, igualmente valoraron el aporte de la ciudad que les permitió afrontar otros gastos relacionados al viaje y también para llevarle algo de alivio económico a sus seres queridos en el ansiado reencuentro.

El desastre que causó el temporal en Tucumán

El fuerte temporal que azotó Tucumán en los últimos días provocó el desborde de un dique y la inundación de un pueblo del sureste provincial. Cientos de familias durmieron a la vera de la ruta 308 desplazadas de sus casas por el agua.

En 48 horas cayeron 250 mililitros de agua y los vecinos tuvieron que abandonar sus hogares y salvaguardarse sobre la ruta. Durante varios días cientos de familias durmieron en toldos improvisados, sufriendo todo tipo de necesidades.

Son cinco kilómetros de la ruta 308 que fueron ocupados por los vecinos que esperan poder volver a sus casas. Sin embargo, cuando regresen se encontrarán con un panorama desolador: la pérdida de todo.

Ahora, piden ayuda tanto al gobierno provincial como nacional para poder volver a empezar. Necesitan elementos de limpieza para poner en condiciones nuevamente sus viviendas, pero también muebles, electrodomésticos y todo lo necesario para retomar sus rutinas.

El desesperado pedido de los vecinos

“Les pedimos por favor que nos ayuden con colchones, con frazadas, con camas, pedimos lo básico por lo menos. Queremos volver a la vida, a pagar nuestras cuentas, volver a tener nuestro ritmo de vida”, expresó Matías, un vecino que está viviendo bajo un toldo que le prestaron con su esposa y su mamá no vidente.

Muchos tuvieron que abandonar sus casas en una situación crítica. Matías vive en una zona alta, donde el agua alcanzó 1.60 m, pero según contó, en otras zonas llegó a los tres metros. “Tenemos seis perros, dos gatos y una cabrita. Los tuve que sacar al hombro porque se estaban ahogando”, lamentó en diálogo con TN.

Un pueblo entero de Tucumán duerme en la ruta luego del feroz temporal

“Pedimos un poco de humanidad, de corazón, que por favor limpien los baños, que limpien los costados de la ruta. Los baños químicos son un desastre, no tienen agua”, reclamó.

En total fueron 15 mil los evacuados por el temporal en Tucumán. Las autoridades pusieron a disposición de la gente colectivos para poder trasladarse y salir de la zona crítica, pero muchas personas se niegan a irse porque se quedan cuidando sus pertenencias, según explicaron los vecinos.