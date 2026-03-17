Misterio en el Alto Valle: hallan una camioneta robada en Neuquén abandonada junto a un canal

La camioneta fue hallada abandonada junto al Canal Grande y tenía pedido de secuestro tras un robo denunciado en Neuquén hace diez días.

El vehículo tenía pedido de secuestro por un robo en Neuquén el 6 de marzo.

Un inquietante hallazgo generó sorpresa en la región, luego de que personal policial encontrara un vehículo abandonado en circunstancias poco claras.

Todo ocurrió en la ciudad de General Roca , donde efectivos del Destacamento 178° del barrio Bagliani secuestraron una camioneta Ford Ecosport que llevaba varios días abandonada a la vera del Canal Grande , sobre la margen sur, a la altura de calle Saavedra.

El procedimiento se concretó durante la tarde del día anterior, tras una alerta que advertía sobre la presencia del rodado en ese sector. Al verificar la información en el sistema, desde el centro de monitoreo se confirmó que la camioneta estaba radicada en Córdoba Capital .

La habían robado en Neuquén

Sin embargo, el dato más llamativo surgió al avanzar con las averiguaciones: el vehículo había sido denunciado como robado el pasado 6 de marzo en una dependencia policial de Neuquén.

image

Frente a este escenario, la fiscal interviniente ordenó el secuestro del rodado para continuar con las actuaciones correspondientes y avanzar en su restitución al propietario.

El caso abre interrogantes sobre cómo llegó la camioneta hasta ese punto y cuánto tiempo permaneció allí sin ser detectada.

Robaron una trafic en Cipolletti y apareció abandonada pocas horas después

Hace una semana, una camioneta utilitaria que había sido robada el lunes pasado en Cipolletti fue encontrada abandonada pocas horas después por la Policía en un barrio de la ciudad.

El hecho se conoció alrededor de las 22, cuando personal de la Comisaría 4° de Cipolletti recibió la denuncia por la sustracción de una camioneta tipo trafic Mercedes Benz Sprinter.

Tras iniciarse la búsqueda, efectivos de la Subcomisaría 79° de Cipolletti tomaron conocimiento de la presencia de un vehículo con características similares que se encontraba abandonado en un pasaje del barrio Santo Domingo.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, confirmaron que se trataba del rodado denunciado como robado.

Luego del hallazgo, trabajó en el lugar personal del gabinete policial para realizar las pericias correspondientes. Tras las diligencias, la camioneta fue restituida a su propietario.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar cómo se produjo el robo y quiénes fueron los responsables del hecho.