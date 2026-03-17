Le redujeron la pena a uno de los ex policías condenados por el crimen de Jorge Gatica en la comisaría del Mapu

Es Walter Carrizo, a quien Impugnación le había aliviado la acusación. Lo culparon por no haber impedido la tortura y muerte de hombre que había sido detenido.

Ex policía Walter Carrizo había sido condenado a perpetua por el crimen de Jorge Gatica. Le redujeron la pena a 4 años y 6 meses de prisión.

En un nuevo juicio de cesura realizado en las últimas horas en los tribunales de Cipolletti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión el ex policía Walter Denis Carrizo , quien junto a otros dos uniformados había sido sentenciados a prisión perpetua por el asesinato de Jorge Gatica , provocado como consecuencia de una feroz golpiza sufrida en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu .

La reducción de la pena se produjo tras la presentación que hizo en noviembre de 2025 su abogado defensor Damián Torres ante el Tribunal de Impugnación integrado por Adrián Zimmermann, Carlos Mussi y María Rita Custet Llambí, quienes resolvieron cambiarle la calificación de “tortura de muerte” por “omisión funcional dolosa de evitar la tortura”, un delito mucho más leve.

Por consiguiente, ordenaron realizar otra audiencia para definir el nuevo castigo, que se llevó a cabo durante la mañana de este martes con el juez Marcelo Gómez ocupando el estrado.

Carrizo deberá seguir tras las rejas, pero las expectativas de volver a la libertad asoman mucho más tempranas.

En esa misma resolución que benefició a Carrizo el Tribunal de Impugnación había confirmado la prisión perpetua de Luciano Sosa y Vilmar Quintrel, los otros ex uniformados involucrados en el hecho. También ratificaron la recibida por Andrea Henríquez, a 4 años y 6 meses de prisión, que la cumple en su casa. Ahora les queda la instancia de recurrir al Superior Tribunal de Justicia.

Asesinado a golpes por robar carne y chorizos

Jorge Gatica fue detenido por de la policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti la noche del 9 de enero del 2023 luego de haber robado carne y chorizos de una despensa cercana.

Lo llevaron a la unidad policial y luego lo trasladaron al hospital para su revisación. Lo regresaron, pero poco después volvieron al centro asistencial con el detenido en grave estado, y murió.

La investigación determinó que le habían dado una paliza feroz. La autopsia determinó que había sufrido casi 190 lesiones en distintas partes del cuerpo. La fatal le quebró costillas que le perforaron el hígado, con la consecuente hemorragia que terminó con su vida.

Hubo otro policía imputado que salió aliviado de la causa. Era el oficial Gastón Moraga, quien estaba a cargo de la Comisaría al momento de los hechos. Admitió que no evitó el ataque y en un juicio abreviado lo condenaron a tres años de prisión condicional (no lo llevó tras las rejas),más la inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales, además de pautas de conducta.

Juicio por jurados

Los otros cuatro efectivos fueron llevados a juicio realizado en mayo del año pasado con la intervención de un jurado popular que declaró por los declaró culpables en forma unánime por “tortura seguida de muerte" a Carrizo, Quintrel y Sosa, figura que los llevaba a prisión perpetua. Mientras y le impusieron la figura de "omisión dolosa de evitar la tortura" a Henríquez, con una pena menor y a cumplir en su casa. El castigo incluyó también para todos la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos

En el debate, que fue seguido con mucha expectativa por la comunidad, declararon 61 testigos, entre presenciales y por videoconferencia, y se incorporaron pruebas documentales, registros fílmicos, fotografías, pericias forenses y elementos secuestrados durante la investigación.

La Justicia rionegrina transmitió en vivo las secuencias permitidas a través del canal oficial de YouTube como parte de la política de transparencia institucional para los juicios por jurado.