Multas de hasta $7 millones por veredas en mal estado: el municipio endurece los controles en Cipolletti

La municipalidad advirtió que sancionará a frentistas con veredas rotas, sin construir o con escombros que impidan el paso de peatones.

Desde el gobierno local detallaron que la medida forma parte del plan de reordenamiento urbano. Foto: Gentileza.

El municipio de Cipolletti puso el foco en el estado de las veredas y lanzó una fuerte advertencia a los frentistas: quienes no cumplan con la normativa podrían enfrentar multas que superan los 7 millones de pesos .

La medida forma parte del plan de reordenamiento urbano que se viene aplicando en distintos sectores de la ciudad y apunta principalmente a propietarios que tengan veredas sin construir, deterioradas, sucias o con materiales que dificulten el tránsito de peatones.

Desde el municipio indicaron que la obligación de construir y mantener las aceras en buen estado está establecida en el Código de Edificación, a través de la Ordenanza 210.

La obligación de mantener las veredas

La normativa establece que en todas las calles donde exista cordón cuneta los propietarios frentistas deben construir las veredas y mantenerlas en perfecto estado de conservación y limpieza.

En caso de incumplimiento, la sanción es automática y se aplica junto con las tasas municipales.

Desde el Juzgado Municipal recordaron que la falta de construcción, reparación o mantenimiento de las aceras puede derivar en sanciones que van de 400 a 5000 Sanción Administrativa Municipal (SAM), tal como lo establece el Código de Faltas 513/24.

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Actualmente cada SAM tiene un valor de $1.400, ya que se calcula en base al precio del litro de nafta súper. De esta manera, en los casos más graves las multas pueden superar los $7 millones.

También controlan escombros y materiales en la vía pública

Los controles también incluyen la ocupación de la vía pública con materiales de construcción, herramientas, máquinas o escombros.

Desde la Dirección General de Desarrollo Territorial y la Secretaría de Servicios Públicos recordaron que dejar bolsones de materiales o residuos de obra en la calle fuera de los límites autorizados también constituye una infracción.

El Código de Faltas establece que estas situaciones pueden ser sancionadas con multas que van de 50 a 5000 SAM, además del posible decomiso o traslado de los elementos.

Cómo denunciar veredas en mal estado

Desde el municipio señalaron que estas medidas buscan mejorar la circulación peatonal y ordenar el espacio público.

Los vecinos que detecten veredas deterioradas u obstruidas pueden realizar denuncias a través de la Central de Atención al Ciudadano llamando al 147. ‍

Cipolletti suma cámaras para fotomultas: en qué esquinas hay controles

El Municipio de Cipolletti avanza con la expansión del sistema de fotomultas y proyecta casi triplicar la cantidad de cámaras en la ciudad. El plan es pasar de las 10 previstas inicialmente a 28 dispositivos en funcionamiento en el corto plazo, mientras ya se amplía la cobertura en distintos puntos.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que actualmente ya son 16 las esquinas donde opera el sistema conocido como “foto-rojo”, que detecta y sanciona infracciones en los semáforos.

Según informó la Secretaría de Fiscalización, las cámaras fueron instaladas en intersecciones consideradas estratégicas, con el objetivo de registrar a los conductores que cruzan con el semáforo en rojo o invaden las sendas peatonales, maniobras que representan un riesgo importante para los peatones.

Desde el municipio remarcaron que la implementación de este sistema apunta principalmente a reducir los siniestros viales provocados por este tipo de infracciones, reforzando los controles en los cruces con mayor circulación de vehículos y personas.

Según se detalló desde el Municipio, la ubicación de las cámaras foto rojo es la siguiente: