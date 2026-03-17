Video: La abuela de 98 años bailó con Alcides cuarteto hasta la madrugada y no se quería ir

Este martes María cumple años: “voy a alcanzar a Mirtha Legrand”. Una de las figuras de La Corrida de Cipolletti, ¿a dónde se fue en avión de festejo?

Dos grandes. La abuela María y Alcides, durante el show que el artista brindó en una chacra de Fernández Oro.

La “más grande” en todo sentido. La abuela María Valenzuela de Contreras sigue dando qué hablar. La mujer de 98 años que se hizo viral por su participación en La Corrida de Cipolletti no para y el sábado festejó por adelantado su cumple, bailando cuarteto con el popular cantante Alcides en una chacra de Fernández Oro .

Este martes sopla las velitas una vez más ("en cualquier momento alcanzó a Mirtha Legrand", bromeó) y cumplió su deseo de viajar en avión a Buenos Aires con su inseparables hijas Iris y Olga y su yerno Mario , para celebrarlo junto a su amado nieto Tobías , que estudia en la Capital Federal.

“Ella lo adora, en verdad los dos se adoran, así que le cumplimos el sueño y viajamos los tres para Capital”, contó Iris, con la amabilidad de siempre, a LM Cipolletti .

Si en La Corrida se había robado todas las miradas, en el show de Alcides en plena chacra orense, María se las ingenio para quedar nuevamente en el centro de la escena. Su espíritu jovial, increíble energía y alegría desbordante sorprendió a todos los presentes, incluido el ícono de la música cuartetera.

La abuelita de 98 bailó cuarteto con Alcides hasta la madrugada

Se bailó todo la abuelita y no quería irse cuando alrededor de las 2 de la mañana le avisaron que había llegado la hora de volver a casa. Incluso, en un gran gesto, fue invitada por el famoso cantante a pasar adelante, intercambiar unas palabras con él y hasta bailar un tema juntos.

“Me gusta divertirme, los quiero a todos”, exclamó una de las vecinas más longevas cuando Alcides, en pleno homenaje, le prestó el micrófono. Hasta el propio intendente de Oro, Gustavo Amati, que pasó un rato por Las Calandrias y hasta tiró unos pasitos, felicitó a la mujer (y también al reconocido artista por su trayectoria y paso por la ciudad).

Había que verla mover las caderas a María al compás de “Violeta”, “Sopa de Caracol” y otros hits históricos del cantante que también se presentó en Neuquén y en General Roca con sus bailarinas y músico.

A los 73 años, Alcides no solo que deleitó a sus seguidores con su voz, su música y su carisma, sino que manejó desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, hasta el Alto Valle, ida y vuelta. ¡Crack!

La hazaña de la abuela de 98 años en La Corrida

El sábado de la semana anterior, María Valenzuela llegó a la meta en la prueba familiar de La Corrida de Cipolletti. Y después de tanto entrenarse, prometió un festejo completo, disfrutando de los pequeños placeres de la vida.

"Estoy orgullosa de estar con toda mi gente de Cipolletti, que los amo. Dios los bendiga a todos, muy buena gente, muy buenos vecinos. Por suerte pude llegar a la meta, ahora me voy a comer un chori y a tomarme un gancia", avisó aquella noche antes de ir a darse un permitido la mujer que en verdad se cuida pero no se priva de nada.

La Corrida 2026 ¡Qué momento! La abuela María tras cruzar la meta en La Corrida de Cipolletti. Antonio Spagnuolo

María estuvo acompañada por toda su familia: su hija Iris, su yerno Mario, su nieto Tobías y todos sus seres queridos. En la semana posterior, en ocasión del 8M, fue reconocida en el Concejo Deliberante. Sin dudas, una campeona, de La Corrida y de la vida. ¡Feliz cumple, María! A festejar y bailar...