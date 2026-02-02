El amor se festeja en Cipolletti: llega el casamiento masivo por San Valentín

La ciudad celebrará la fecha especial con un evento inédito en el Parque Rosauer por segundo año consecutivo. Conocé más detalles.

El evento se realizará el 14 de febrero, de 8 a 13 horas, en el Parque Rosauer.

Todavía hay mucha gente que apuesta por el amor a fondo en Cipolletti . Por eso, desde el gobierno de la ciudad prepararon un evento inédito para celebrar el 14 de febrero , en el marco del Día de los Enamorados.

Cipolletti será protagonista de un evento que rendirá homenaje al amor con unas 20 parejas que darán el “sí” de forma masiva el Parque Rosauer.

La celebración será el sábado 14 de febrero, de 8 a 13 horas , en el Parque Rosauer por segundo año consecutivo.

Se trata de una iniciativa que encabeza la delegación local del Registro Civil del gobierno de Río Negro, junto con el municipio de la ciudad. La propuesta está destinada a ponerle color a esta fecha de gran importancia para las y los enamorados.

Además, todavía hay cupos para anotarse y dar el "si" en el Parque Rosauer. Las parejas interesadas deberán solicitar turno en la Delegación 3 del Registro Civil, ubicada en Celedonio Flores 1848, en el barrio 1200 Viviendas.

Para más información y consultas comunicarse al 2996264899, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Hay tiempo para anotarse hasta el viernes 6 de febrero.

La documentación que se debe presentar para iniciar el trámite

-Documento Nacional de Identidad de ambos contrayentes

-DNI de cuatro testigos

-Declaración Jurada correspondiente

-En caso de matrimonios anteriores, Acta de Divorcio

Además, aclararon que las parejas podrán asistir a la ceremonia con sus familiares y obligatoriamente con los testigos para dejar constancia de su amor ante sus seres más queridos.