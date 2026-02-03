Una fuerte explosión sacudió a una ciudad rionegrina: ¿Qué la provocó?

Los vecinos dicen que tembló el piso. Luego hubo un incendio que apagaron bomberos, cuyo cuartel está enfrente. El lugar ya había sido clausurado por el Municipio.

No fue un misión. Explotó un tanque en una chacarita de San Antonio, y volaron ladrillos y escombros a varios metros. No hubo heridos de milagro.

Las imágenes muestran una escena de cine bélico , como si minutos antes hubiera impactado un misil : un gran espacio de terreno quemado y alrededor varios vehículos destruidos por la onda expansiva.

Pero no fue una película. Fue una explosión real con posterior incendio que se produjo este lunes en San Antonio Oeste , en el interior de un enorme depósito de chatarras y otros desechos ubicado frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios , por un lado, y a la costanera por otro.

Los vecinos más cercanos cuentan que poco después del mediodía se sobresaltaron al escuchar la estampida , y sintieron un cimbronazo en el piso que hizo temblar los vidrios.

Explotó una chatarrería en San Antonio, no hubo heridos de milagro

Cuando salieron a la calle se encontraron con una columna de humo que salía del galpón ubicado en la calle Los Andes, entre Güemes e Yrigoyen, que quedó sembrada de ladrillos y otros trozos de escombros que volaron para todos lados, que llegaron incluso a algunas casas vecinas.

De milagro no se produjeron personas heridas porque nadie pasó por el lugar en ese momento.

Medios de la zona indican que tras el sofocón que causó el evento, trascendió que había explotado un cilindro que contenía amoníaco, aunque hay otra versión que indica que era oxígeno.

De cualquier forma el hecho generó un incendio que afectó más nada yuyos y maleza, el que fue apagado por bomberos que solo tuvieron que cruzar la calle.

Ya habían clausurado el lugar

Desde el municipio de San Antonio, la coordinadora del Consejo de Gestión Ambiental, Rocío Fernández, informó que tomaron conocimiento del hecho en forma inmediata, porque fue notorio el estruendo. Ella estaba a pocas cuadras, por lo que rápidamente acudió al lugar junto a otros integrantes del gabinete local, indicó.

La funcionaria informó que el lugar, que funciona como chatarrería, había sido clausurado “por tiempo indeterminado” en noviembre de 2024 tras recibir múltiples -e históricas- quejas de vecinos por la proliferación de roedores e insectos y la suciedad que abunda en el predio, cuya superficie equivale a una manzana.

El sitio está lleno de rodados desguazados y fierros viejos de todo tamaño, entre otros despojos que se encuentran a la intemperie, además de tres galpones de gran tamaño donde también acumulan materiales.

Explosión Pisto clausurado

Pero además de las molestias que causa el lugar, la medida también se fundamentó en que el inmueble, donde históricamente venden lo que juntan los recicladores, no tenía habilitación comercial, a lo que sumaron que el responsable del emprendimiento no es titular del terreno y no tiene un contrato de alquiler o cesión para manejar el sitio. Asimismo, no puede funcionar como ese rubro porque el Código de Ordenamiento Territorial no lo prevé, agregó Fernández.

Quien es el titular de la propiedad

Para el estado municipal, sostuvo, el dueño es Miguel Irigoyen, también propietario del canal de cable local y una radio FM y recordado por haber sido condenado por haber recibido millonarias coimas cuando era presidente de Lotería de Río Negro durante la gobernación del radical Pablo Verani.

Irigoyen, que nunca cumplió la pena porque se escapó y se mantuvo prófugo hasta que un artilugio legal le permitió volver a la vida cívica como si no hubiera pasado nada, presentó un boleto de compra-venta que se encuentra en los registros oficiales, consignó la Coordinadora comunal.

Por ser el titular, junto a la clausura le impusieron una multa de 170 USAM (Unidad de Sanción Municipal) que en aquel momento alcanzó un monto cercano a los 8 millones de pesos, precisó la funcionaria. A esa sanción le sumaron la orden para que en un lapso de 60 días retirara todo lo que tenían acopiado, disposición que no se cumplió.

Explosión Pisto 9.jpg

Fernández indicó que la clausura generó el descontento de recicladores que vendían lo que juntaban en la chacharita, dado que se quedaron sin la fuente laboral. Fueron al Concejo Deliberante con la queja, y ella elaboró un proyecto para trasladar el emprendimiento a un terreno del viejo Parque Industrial.

“Cumplía una función social, porque iban vecinos que viven del reciclaje”, destacó. Por eso redactó un convenio para la entrega del inmueble y las condiciones de uso, pero el chatarrero nunca apareció, remarcó la funcionaria.

Pero la chacharita continuó funcionando en el mismo lugar de siempre. El lunes tras la explosión ratificaron la medida de clausura, con la colocación de fajas y el acordonamiento del punto donde voló el paredón.

Este martes el responsable concurrió al municipio y le prometió a Fernández que iba a proceder con la limpieza del terreno y pidió que los cargos por las sanciones se las impusieran a él, no a Irigoyen, quien está enfrentado al gobierno municipal y lo expresa a través de sus medios.

Pero el expediente con las novedades registradas fue girado al Juzgado de Faltas, donde deberán definir las acciones a seguir.

Amoníaco u oxígeno

En el municipio esperaban el informe de Bomberos que determine las causas de la explosión y cual fue el componente que la originó. La versión más insistente indica que explotó un cilindro con amoníaco, pero otra que también circuló sostiene que era oxígeno.

El hecho también tuvo repercusiones políticas, ya que desde el bloque Compromiso Ciudadano, la concejal Jobita González anunció que elevarán un pedido de informes que detallo lo sucedido y pedirán que les giren el expediente que se genere.