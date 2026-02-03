Encontraron un proyectil de guerra en la histórica casona que se prendió fuego

Estaba en una de las habitaciones del antiguo edifico ubicado en Allen. La Brigada de Explosivos lo detonó de manera controlada. Investigan como se inició el incendio.

El antiguo palacio se incendió el lunes por la mañana. Después los bomberos encontraron un explosivo. Su dueño dijo que no implicaba peligro.

Los Bomberos Voluntarios de Allen que acudieron a apagar el incendio que se desató en la antigua casona de Ramasco, ubicada sobre el acceso Martín Fierro de Allen y la Ruta 65, se encontraron con una sorpresa: en el interior del inmueble que tiene más de 110 años encontraron un enorme proyectil militar.

Ante el hallazgo, se comunicaron con el propietario del predio , quien aclaró que no se encontraba en la ciudad, pero explicó que integró una fuerza militar y que el artefacto encontrado en una de las habitaciones pertenecía a la Marina. Pero además aclaró que no representaba riesgos , informó el sitio AN Allen.

De todos modos, se convocó al personal de la Brigada de Explosivos , quienes luego de sofocar las llamas procedieron a detonar el objeto de manera controlada para evitar que se produjera una explosión imprevista.

El operativo se llevó a cabo en horas de la tarde y según contaron vecinos, se el estallido se escuchó a varias cuadras de distancia.

Hubo un intenso despliegue de uniformados en el sector, y como medida preventiva interrumpieron el tránsito sobre el acceso Martín Fierro para garantizar la seguridad de vecinos y trabajadores de la zona.

Un antiguo chalet construido hace más de 110 años

El chalet, que tiene algunas similitudes de estilo arquitectónico con la Casa Peuser de Cipolletti, fue construido alrededor de 1910 por Lorenzo Ramasco, un escribano que poseía grandes extensiones de tierra en la región dedicadas, en gran parte, a la agricultura.

Hasta la década del ‘40, llegaba un barco a vapor desde Viedma, remontando el río Negro y Lorenzo se dedicaba a escrituraba tierras, precisó la página proyectoallen.com.ar

Lorenzo se casó Elena Freyman, hija de inmigrantes, y en uno de esos viajes decidió hacer la casa de la chacra, ya que Elena no se iba a venir hasta no tener la casa construida. Allen, tal como se la conoce en la actualidad no existía, eran solo unos pocos caseríos y tierra mucha tierra en venta. Cuando estuvo la casa terminada, decidieron venir a vivir definitivamente a la región.

En los años 90 la antigua casona fue el boliche bailable “1910″, que tuvo mucho éxito en aquellos años, según recuerdan los jóvenes de entonces.