Una pena: Se incendió una histórica casona del Alto Valle y los daños son enormes

Se trata del palacio Ramasco, ubicado en Allen. Bomberos apagaron las llamas, que afectaron parte de la estructura. Aún no se sabe cómo se inició el fuego. Hay riesgo de derrumbe.

La antigua casona de Ramasco , ubicada sobre el acceso Martín Fierro de Allen , se incendió durante la mañana de este lunes, y como consecuencia se produjeron graves daños.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar durante varias horas para lograr extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara aún más, informó el sitio AN Allen.

A pesar del rápido accionar, las pérdidas materiales fueron considerables. Tuvieron que atacar el fuego desde afuera del edificio, ya que los bomberos evaluaron que existe riesgo de qué se derrumbe el techo. El incendio comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana, según pudo averiguar el medio noticioso local.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que el personal del cuartel de bomberos podría efectuar las pericias de rigor para deteminar como se iniciaron las llamas.

El siniestro genera tristeza entre vecinos de la ciudad, ya que se trata de un inmueble emblemático que forma parte de la historia de Allen.

De hogar familiar a boliche bailable

El histórico inmueble fue construido alrededor de 1910 por Lorenzo Ramasco, un escribano que poseía grande extensiones de tierra en la región dedicadas, en gran parte, a la agricultura.

Hasta la década del ‘40, llegaba un barco a vapor desde Viedma, remontando el río Negro y Lorenzo se dedicaba a escrituraba tierras, precisó la página proyectoallen.com.ar

Lorenzo se casó Elena Freyman, hija de inmigrantes, y en uno de esos viajes decidió hacer la casa de la chacra, ya que Elena no se iba a venir hasta no tener la casa construida. Allen, tal como se la conoce en la actualidad no existía, eran solo unos pocos caseríos y tierra mucha tierra en venta. Cuando estuvo la casa terminada, decidieron venir a vivir definitivamente a la región.

En los años 90 la antigua casona fue el boliche bailable “1910″, que tuvo mucho éxito en aquellos años.