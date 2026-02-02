Ambiente hizo una inspección del avance de obra en VMOS

La secretaría de Ambiente realizó una inspección durante una etapa clave de la construcción del proyecto VMOS.

La secretaría de Ambiente y Cambio Climático inspeccionó el montaje de tanques del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , en Punta Colorada, verificando el cumplimiento de las resoluciones ambientales y los sistemas de control previstos para la obra.

La secretaría de Ambiente de Río Negro realizó tareas de fiscalización ambiental en Punta Colorada sobre el avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, con eje en el cumplimiento de las resoluciones ambientales que regulan cada etapa de la obra.

Durante la inspección se constató el progreso en el montaje de los tanques de almacenamiento, donde ya se encuentran dos techos en estado muy avanzado de un total de seis estructuras previstas. C ada tanque alcanza 38 metros de altura y 82 metros de diámetro , y está construido en aluminio, incorporando sistemas de control de emisión de gases diseñados para reducir impactos ambientales y reforzar la seguridad operativa.

vmos obra tanques

En esta fase se supervisó especialmente el avance de las tapas superiores, considerada una etapa crítica del proceso constructivo. Una vez finalizado el montaje de cada techo, se ejecutan pruebas hidráulicas, procedimiento obligatorio que permite verificar la hermeticidad de la estructura y su correcto funcionamiento antes de avanzar con las siguientes instancias de obra.

“La fiscalización apunta a que cada componente del proyecto se ejecute tal como fue aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental, transformando los compromisos asumidos en acciones concretas en el territorio”, señaló el subsecretario de Control y Fiscalización, Nicolas Jurgeit, quien además destacó la importancia del control permanente durante el desarrollo de infraestructura de gran escala.

El esquema de fiscalización ambiental del proyecto VMOS se apoya en la verificación de condicionantes ambientales, la auditoría de medidas de mitigación y el monitoreo continuo de la conformidad de la obra. Este control estatal busca garantizar el desarrollo energético bajo criterios de seguridad, sustentabilidad y respeto por los ecosistemas locales, evitando desvíos que puedan generar impactos negativos en el ambiente.