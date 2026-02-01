Bariloche vivió un boom turístico y generó más de $2.000 millones en 2025

El flujo turístico se mantuvo a lo largo del año y marcó un importante impacto en la localidad rionegrina, según los datos de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Bariloche (AEHGB).

Esta semana, l a Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Bariloche (AEHGB) dio a conocer los datos sobre el impacto que tuvo el turismo en la localidad rionegrina a lo largo del 2025. Según informaron, el flujo turístico se mantuvo a lo largo del año e impactó positivamente en la economía local.

Los números obtenidos se desprenden de la contabilización de 1.574.795 pasajeros que visitaron la ciudad durante el 2025 y que se tradujo en un total de 6.330.000 pernoctes en los alojamientos registrados.

Según detallaron, la inyección de gastos realizados por los visitante en la localidad alcanzó los $2.044.170.000 a lo largo del año pasado.

Cómo fue el impacto económico en Bariloche durante 2025

El impacto económico del 2025 estuvo conformado por el gasto directo que hicieron los visitantes en bienes y servicios por $604.823 millones, además de los $536.670 millones de gasto indirecto por parte de las empresas turísticas y $904.500 millones de gasto inducido proveniente del sector turístico.

De esta forma, el turismo continúa posicionándose como una industria clave en el desarrollo de la economía provincial, mientras que "Bariloche sigue marcando una tendencia positiva en cuanto a la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante todo el año, impulsando una desestacionalización marcada del destino", destacaron desde el gobierno rionegrino.

Las Grutas, otro de los destinos más elegidos del país

Las Grutas volvió a consolidarse como el principal destino turístico de Río Negro en el inicio de la temporada de verano 2026. La ciudad de la costa atlántica presentó niveles de ocupación cercanos a la ocupación plena y la posicionaron entre los puntos más elegidos del país durante los primeros días del año.

Según datos oficiales de la Agencia de Turismo Nacional, el balneario de la costa rionegrina registró porcentajes de ocupación cercanos al 94,6%. Un comienzo excepcional que confirma el fuerte atractivo turístico para el destino que combina naturaleza, mar y una ciudad con propuestas gastronómicas y culturales.

La ocupación casi plena de la localidad costera provocó el aluvión de turistas que eligen destinos más serenos y aislados, pero que se mantienen cerca del movimiento turístico, como son los visitantes que optan por San Antonio Oeste para hospedarse y disfrutar de las playas como Las Conchillas, Punta Tamariscos y Punta Villarino, ubicadas a solo 17 kilómetros de Las Grutas.

El desempeño de Las Grutas se dio en un contexto nacional marcado por una elevada demanda turística, escenario post pandemia y con múltiples destinos superando el 90 por ciento de ocupación. Otro destino de Río Negro como Bariloche también mostró un inicio positivo, con casi un 80 % de ocupación en la primera semana de enero, aunque por debajo de los números alcanzados en la costa.