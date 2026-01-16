Rentas hace controles en Las Grutas y Bariloche

La Agencia de Recaudación puso en marcha los controles en los comercios de los principales destinos turísticos de la provincia.

La Agencia de Recaudación realiza controles en comercios de Bariloche y Las Grutas.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro puso en marcha el Operativo Verano 2026 , que se desarrollará a lo largo de la temporada turística con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa impositiva y de defensa del consumidor en los principales destinos de la provincia.

El operativo comenzó el 8 de enero en Bariloche y, desde este 15 de enero , se extendió a Las Grutas , incorporando además controles en Puerto San Antonio Este, Playas Doradas y El Bolsón . El objetivo es detectar trabajadores en negro, o irregularidades en el cobro y la facturación.

Las tareas de fiscalización están orientadas a verificar que comercios y prestadores de servicios:

Acepten tarjetas de débito como medio de pago.

como medio de pago. Exhiban de manera visible los precios de productos y servicios y los respeten al momento del cobro.

y los respeten al momento del cobro. Entreguen factura o ticket .

. Cumplan con las ofertas y promociones publicadas .

. Se encuentren correctamente inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Río Negro y cumplan con el Pago a Cuenta, cuando corresponda, y demás obligaciones tributarias.

Asimismo, se controla el cumplimiento de la Ley 5.648 de Manipulación de Tarjetas, que establece la obligatoriedad de contar con terminales electrónicas adaptadas, garantizando que los consumidores puedan realizar sus pagos de forma segura y autónoma.

Inspecciones comercios.jpg El municipio cipoleño endureció los controles en comercios que funcionan en barrios de la zona periférica. Municipalidad Cipolletti

Controles permanentes y canales de denuncia

El Operativo Verano forma parte de las acciones de control que la Agencia de Recaudación lleva adelante de manera permanente en todo el territorio provincial, las cuales se intensifican durante los períodos de mayor afluencia turística.

Los consumidores pueden realizar denuncias impositivas y de defensa del consumidor a través del sitio web oficial, las cuales son canalizadas para su correspondiente control y seguimiento.

Con este operativo, la provincia de Río Negro continúa fortaleciendo la protección de los derechos de consumidores y turistas, promoviendo un turismo responsable y transparente.