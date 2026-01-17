Precios en Las Grutas: Cuánto cuesta pasar un día de vacaciones en familia

Junto al recambio turístico también se renuevan algunos valores en la ciudad balnearia. ¿Caro o barato?

Las Grutas registró este viernes una jornada de intenso movimiento vehicular a raíz del cambio de quincena de enero, el mes del año en que la ciudad rionegrina recibe el mayor flujo de turistas . Los datos de las primeras dos semanas de enero reflejaron un elevado número de veraneantes pero con un marcado perfil “gasolero” a nivel consumo. Y con LM Cipolletti te vamos a contar cuánto cuesta pasar un día de vacaciones en familia en la playa más famosa de la provincia.

Según un relevamiento de precios actuales, una familia tipo puede gastar decenas de miles de pesos en apenas una jornada completa de paseo. Es que entre comida y esparcimiento se requiere de un suculento presupuesto para pasarla realmente bien sin privarse de nada.

Para empezar, un desayuno contundente en la peatonal es un clásico de cada mañana. Algunas promociones incluyen café con leche, medialunas y jugo exprimido por un valor cercano a los $ 45.000 para todo el grupo familiar.

Ya en la playa, en las bajadas céntricas los paseos en banana o “potros de mar” tienen un costo actual de $ 20.000 por persona, lo que eleva el gasto a $ 80.000 para los cuatro integrantes. Para completar la mañana, una docena de churros ronda los $18.000.

Las Grutas

En la continuidad de la jornada, un almuerzo sencillo en un parador puede incluir rabas para cuatro personas por $35.000, una fuente de papas fritas por $ 25.000 y una gaseosa de litro y medio por $ 7.500.

Precios para todos los gustos

Para la tarde-noche, Las Grutas ofrece varias opciones pensadas especialmente para el público infantil. En el primer piso del paseo de compras de la Segunda Bajada se presentan obras como “Un acto de amor verdadero” (inspirada en Frozen), “Mereketengue” y “Las chicas Kpop”.

playa las grutas (1)

Cada entrada tiene un valor de $ 20.000, lo que representa $ 80.000 para la familia completa. Las funciones suelen realizarse a las 21. Otra atracción clásica es el trencito de la alegría, que recorre las calles durante unos 20 minutos entre canciones y personajes infantiles. El costo es de $10.000 por pasajero, es decir $ 40.000 para los cuatro.

Al finalizar el paseo, una cena simple en la peatonal, con una pizza de muzzarella y una gaseosa grande, tiene un costo aproximado de $ 35.000. Para volver a casa, un kilo de helado artesanal ronda los $ 20.000.

Las Grutas playa Durante este fin de semana se realiza el "recambio" de la segunda quincena de enero.

Sumando cada uno de estos consumos y actividades, un solo día de vacaciones en Las Grutas puede convertirse en un gasto muy elevado para una familia tipo, dejando en claro que disfrutar de todas las propuestas turísticas no está al alcance de todos.

Los precios, que varían según el lugar y la temporada, funcionan como referencia y reflejan una realidad que atraviesa a muchos destinos turísticos: el desafío observado por miles de familias de equilibrar el descanso, el entretenimiento y un presupuesto cada vez más ajustado.

Las Grutas, Río Negro.png Las Grutas en Río Negro, fue el destino de la costa patagónica más elegido en la temporada de verano. Prensa Gobierno Río Negro

Escándalo con una artista callejera

Una incómoda y escandalosa situación se vivió esta semana en la peatonal de la ciudad balnearia, cuando una aclamada artista callejera comenzó a cantar a la gorra. Aunque no alcanzó a pasarla pues tuvo que suspender su convocante show…

La protagonista de esta historia es Dina Indarte, una cantante que comenzó en los subtes de Buenos Aires y hoy es viral en las redes sociales, ya que visita distintos puntos del país con su arte. De hecho, está en el Centro Cívico de Bariloche y cantó en canales de streaming como Olga TV.

Karim Naddaf, el manager de Dina, expresó con impotencia: "Nos corrieron porque estábamos de paso ahí y no teníamos permiso, había que tramitarlo en Cultura. Nos mandamos en la peatonal sin saber que existía ese permiso. Nos sacaron al toque, nos corrieron a un costado donde cantamos tres canciones más y luego nos dijeron que no podía estar ahí porque los negocios se estaban quejando. Se acercó la gente de los negocios y nos dijo que era mentira, que nadie se quejó y fue toda una locura".

Artista callejera Las Grutas Dina cantaba para un numeroso grupo de turistas cuando la echaron de la peatonal de Las Grutas.

Luego llegó el descargo de Dina. “Qué locura hermosa es salir a cantar a lugares lejos de casa y que algunas personas te reconozcan, otras te conozcan y te den su apoyo y buena onda. Gracias Las Grutas, fue hermoso cantarles un rato. Se entiende que a veces se necesitan permisos y otras cosas más pero me mato de amor la gente super manija. ¡Abrazo!", fue el descardo de la talentosa muchacha.

La gente volvió a apoyarla en los comentarios: “Como rionegrino me da mucha pena y tristeza esto... Es música, arte para la gente”, lamentó, por ejemplo, un seguidor local.

“El municipio debería de ocuparse de otras cosas y no de joder a una laburante... Sos una gran artista”, la elogió otra.