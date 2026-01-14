¡Escándalo! La artista callejera más aclamada de Las Grutas, echada en pleno show: "Fue hermoso cantarles un rato"

Video. Incómoda situación vivió la joven cantante, que no alcanzó ni a pasar la gorra . Te contamos qué sucedió y el descargo de este talento convocante.

Dina cantaba para un numeroso grupo de turistas cuando la echaron de la peatonal de Las Grutas.

Polémica en Las Grutas . Una incómoda y escandalosa situación se vivió esta semana en la peatonal de la ciudad balnearia, cuando una aclamada artista callejera comenzó a cantar a la gorra. Aunque no alcanzó a pasarla pues tuvo que suspender su convocante show…

Primero interpretó el famoso tema de "I Will Always Love You" (Siempre te amaré), de Whitney Houston y muy popular por ser la canción principal en la película "El Guardaespaldas". Luego, estaba por entonar otro clásico, hasta que repentinamente personal municipal le pidió que se vaya por no contar con los permisos correspondientes.

La protagonista de esta historia es Dina Indarte , una cantante que comenzó en los subtes de Buenos Aires y hoy es viral en las redes sociales, ya que visita distintos puntos del país con su arte. De hecho, está en el Centro Cívico de Bariloche y cantó en canales de streaming como Olga TV .

Karim Naddaf, el manager de Dina, expresó con impotencia: "Nos corrieron porque estábamos de paso ahí y no teníamos permiso, había que tramitarlo en Cultura. Nos mandamos en la peatonal sin saber que existía ese permiso. Nos sacaron al toque, nos corrieron a un costado donde cantamos tres canciones más y luego nos dijeron que no podía estar ahí porque los negocios se estaban quejando. Se acercó la gente de los negocios y nos dijo que era mentira, que nadie se quejó y fue toda una locura".

"La gente nos recibió re contra bien y no quería que nos vayamos, ahora vamos a estar haciendo temporada en Bariloche y en San Martín de Los Andes", anticipó al portal Noticias Net.

La disposición municipal no deja dudas

El trasfondo de la medida por la cual se tuvo que retirar tiene que ver con una nueva disposición del Concejo Deliberante de San Antonio, que ahora prohíbe que se cante en la peatonal grutense sin autorización previa. Aunque a priori parece una norma antipática, el objetivo es regular la cantidad de artistas por noche y que no se llene el espacio compulsivamente.

La normativa actualiza y unifica criterios establecidos previamente en la Ordenanza 6343 y su posterior modificación mediante la Ordenanza 7335. Según se detalla en los fundamentos, el objetivo central es fortalecer las oportunidades de presentación tanto para artistas locales como visitantes, generando nuevos espacios y una distribución más ordenada de los ámbitos culturales.

La iniciativa busca promover la difusión del arte en sus diversas expresiones y acompañar el crecimiento sostenido de propuestas que, año tras año, enriquecen la oferta cultural del balneario.

Las autoridades municipales señalaron que el impulso de esta actividad contribuye de manera significativa a la vida cultural de la ciudad y resulta clave para atraer eventos y espectáculos que revitalizan el arte popular. En ese sentido, la normativa plantea la necesidad de adecuar, reorganizar y crear nuevas unidades fiscales culturales para optimizar su funcionamiento durante la temporada alta.

El descargo de Dina en las redes sociales

“Qué locura hermosa es salir a cantar a lugares lejos de casa y que algunas personas te reconozcan, otras te conozcan y te den su apoyo y buena onda. Gracias Las Grutas, fue hermoso cantarles un rato. Se entiende que a veces se necesitan permisos y otras cosas más pero me mato de amor la gente super manija. ¡Abrazo!", fue el descardo de la talentosa muchacha.

La gente volvió a apoyarla en los comentarios: “Como rionegrino me da mucha pena y tristeza esto... Es música, arte para la gente”, lamentó, por ejemplo, un seguidor local.

“El municipio debería de ocuparse de otras cosas y no de joder a una laburante... Sos una gran artista”, la elogió otra.

image Dina, una artista urbana y callejera, en sus inicios cantó en el subte y espacios populares.

“Estuvo bueno lo que pasó con la gente que aplaudió diciendo que cantes. Buenísimo el apoyo, pero te retiraste como lo que sos, una profesional”, destacó una fan.

Y muchos otros le abrieron las puertas en sus lugares de origen. Y vos, ¿qué pensás?