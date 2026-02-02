Motociclista murió al chocar de frente contra un auto en la Ruta 22

La moto impactó contra un auto en el que viajaba una familia neuquina en dirección a Las Grutas. Ocurrió durante la mañana de este lunes. El tránsito había sido interrumpido.

Un joven que se movilizaba en una moto por la Ruta Nacional 22 murió durante la mañana de este lunes tras chocar de frente contra un auto , en el que viajaban cuatro personas , entre ellos un menor. El fatal siniestro vial se produjo alrededor de las 8:30 en proximidades de Darwin , la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

El siniestro se registró entre un Chevrolet Prisma color blanco que circulaba desde la provincia de Neuquén en dirección al balneario Las Grutas , cuando a la altura del klómetro 1007 impactó contra una moto de 110 cc que se desplazaba en sentido contrario.

Producto del fuerte choque, que arrancó la rueda delantera izquierda del auto, el muchacho que conducía la moto murió en el acto.

La página delaisladigital informó que el Chevrolet era ocupado por una familia oriunda de Zapala: el conductor de 66 años, su esposa de 63, una amiga de la familia de 67 y un menor de 7 años. No se precisó el estado de salud de los cuatro.

Tránsito cortado

La víctima fatal es un joven de 26 años oriundo de Darwin, quien viajaba a bordo de un motovehículo de 110 cc que quedó destrozado a un costado de la banquina, lo que marcó la violencia con que chocaron. Su identidad se mantiene en reserva a solicitud de las actuaciones judiciales.

La ruta permanecía cortada al tránsito. Hasta el momento se desconoce la mecánica del incidente. Trabajaba en ese aspecto personal del Gabinete de Criminalística que debía efectuar los trabajos perciales de rigor. También se encontraban en el lugar de la tragedia efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel