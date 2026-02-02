Se confirmó la identidad del motociclista que murió en un accidente sobre la Ruta 22

La moto impactó contra un autos en el que viajaba una familia de Neuquén que se dirigía a Las Grutas. Confirmaron la identidad de la víctima.

En la mañana de este lunes, un trágico accidente generó conmoción en la región. Un joven que se traslada en moto por la Ruta Nacional 22 murió luego de chocar de frente contra un auto , en el que viajaban cuatro personas , entre ellas un menor de edad.

Según informaron, el siniestro fatal se produjo alrededor de las 8.30 cerca de Darwin , la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

El siniestro fue protagonizado por un auto marca Chevrolet Prisma color blanco que circulaba desde la provincia de Neuquén en dirección al balneario Las Grutas , cuando a la altura del kilómetro 1007 impactó contra una moto de 110 cc que se desplazaba en sentido contrario.

Quién era el motociclista que murió en la Ruta 22

Según confirmaron fuentes involucradas en la investigación del siniestro, el motociclista murió en el acto y fue identificado como Mario Oscar Navarro. Tenía 26 años y era oriundo de Darwin.

Choque fatal moto Darwin La moto en la que se desplazaba el joven que falleció quedó destrozada a la vera de la Ruta 22. delaisladigital

La víctima fatal viajaba a bordo de un moto de 110 cc que quedó destrozada a un costado de la banquina, lo que marcó la violencia con que chocaron.

Con respecto a los ocupantes del Chevrolet, se conoció que es una familia oriunda de Zapala. El conductor de 66 años, su esposa de 63, una amiga de la familia de 67 y un menor de 7 años. Aunque no se precisó el estado de salud de los cuatro.

La ruta permaneció cortada al tránsito. Hasta el momento se desconoce la mecánica del incidente. Trabajaba en ese aspecto personal del Gabinete de Criminalística que debía efectuar los trabajos parciales de rigor.