Accidente fatal en la Ruta 3: murió uno de los árbitros que dirigió la final de La Amistad vs Boxing

El trágico choque se produjo a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia. Entre las víctimas están los árbitros oriundos de Santa Rosa, La Pampa, que volvían a la provincia tras el encuentro.

El domingo se vivió una fiesta en la ida de la final Patagónica del Regional Amateur , que finalizó 2-2 entre La Amistad y Boxing Club de Río Gallegos. Sin embargo, la jornada terminó con una tragedia en la que estuvo involucrada la terna arbitral . En las últimas horas, se conoció un accidente fatal que protagonizó el vehículo que trasladaba a los árbitros en la Ruta Nacional 3.

Según informaron, el siniestro vial se registró esta mañana alrededor de las 11 horas, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia , en un sector de la Ruta Nacional N° 3 cercano al Cañadón Minerales, y se cobró la vida de uno de los árbitros.

La terna arbitral viajaba hacia Santa Rosa, La Pampa, de donde son oriundos los jueces que dirigieron el encuentro entre el conjunto cipoleño y el elenco de Río Gallegos.

El accidente se dio en un tramo conocido por su geografía irregular y los fuertes vientos que azotan la región.

Accidente fatal: murió uno de los árbitros que dirigió a La Amistad en la final del Regional Amateur

Según los datos, la camioneta marca Ford Ranger en la que viajaban los árbitros sufrió un grave accidente. Los ocupantes del rodado sufrieron lesiones de distinta consideración y uno de ellos murió.

En el vehículo viajaban el árbitro principal Cristian Rubiano, junto a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón. Los cuatro habían dirigido el encuentro clave en la ida de la final patagónica del Torneo Regional Amateur, un partido que finalizó 2 a 2.

Luego de cumplir su trabajo en Río Gallegos, la terna arbitral emprendió su viaje de regreso a La Pampa, como suele ocurrir en este tipo de encuentros en el fútbol del interior. Aunque el trayecto por las rutas patagónicas se transformó en un escenario trágico.

Según la información que ya circula en el ambiente deportivo, se confirmó que uno de los ocupantes de la camioneta murió como consecuencia del impacto. Sin embargo, todavía no se difundió oficialmente la identidad de la víctima fatal, en resguardo de los familiares y a la espera de las comunicaciones formales.

Los otros integrantes de la terna fueron asistidos tras el accidente y se encuentran internados en el hospital zonal de Caleta Olivia, mientras se esperan precisiones sobre su estado de salud.