Avalancha de barro y arena tapó 100 metros de vías y hubo demoras en el Tren Patagónico

El incidente se produjo el último sábado entre Comallo y Pilcaniyeu. Cerca de 80 centímetros de material cubrieron el tendido. Personal de la firma con ayuda municipal despejó el sector.

Un desmoronamiento natural de arena y barro cubrieron las vías del Tren Patagónico. Se organizó un operativo para despejar el material.

El último sábado 31 de enero se produjo una avalancha de arena y barro que cubrió unos 100 metros de las vías del Tren Patagónico a la altura del kilómetro 740 -entre las localidades de Comallo y Pilcaniyeu .

El derrumbe provocó que se produjera una acumulación del material cercana a los 80 centímetros , lo que generó demoras en el servicio de pasajeros que cubría el trayecto Viedma–Bariloche, informaron fuentes de la firma estatal rionegrina.

Ante el evento personal de la empresa intervino de inmediato para despejar la zona y restablecer la circulación en condiciones de seguridad.

Avalancha vías tren Patagónico 2

La empresa agradeció la colaboración del intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, y de la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, quienes “se pusieron a disposición desde el primer momento, ofreciendo maquinaria y acompañando las tareas realizadas en el lugar”, se destacó.

Durante el desarrollo del operativo, el personal mantuvo informados a los pasajeros, brindó asistencia y acompañamiento durante el tiempo que se extendió la demora, adoptando los recaudos necesarios para su atención.

“Tren Patagónico destaca el compromiso y el esfuerzo de su personal ante la situación, priorizando en todo momento la seguridad y la atención de los pasajeros”, enfatizaron desde la firma ferroviaria provincial.

Preparándose para el invierno

El Tren Patagónico y su viaje que cubre la Costa Atlántica con la Cordillera es uno de los grandes atractivos que se ofrece la provincia al turismo que alcanza caracter internacional.

Recientemente se destacó que se encuentra en la etapa final de los preparativos de cara a la temporada de invierno. Actualmente avanza en la puesta a punto del motor que será destinado a la locomotora utilizada en el servicio de pasajeros de larga distancia entre Viedma y San Carlos de Bariloche.

La empresa trabajaba en la última etapa de pruebas de desempeño del motor que se colocará en la locomotora GT22 N° 9073. El nuevo artefacto tiene como objetivo garantizar el funcionamiento del principal medio de transporte que conecta el norte de la Patagonia con el sur del país.

tren patagónico El Tren Patagónico realiza tareas de mantenimiento y puesta a punto del nuevo motor de cara a la temporada invernal.

Los trabajos se realizaron de manera anticipada con el objetivo de garantizar un funcionamiento confiable durante el invierno, período en el que se incrementa la demanda del servicio ferroviario hacia la región andina. Desde la empresa destacaron que contar con una unidad en óptimas condiciones permitirá sostener la regularidad y mejorar la calidad de las prestaciones.

La reparación y puesta a punto del motor se concretaron a través de un trabajo conjunto entre Tren Patagónico S.A. y los talleres de Belgrano Cargas y Logística, en la ciudad de Córdoba. Los equipos técnicos llevaron adelante las tareas de reparación, pruebas y puesta en marcha bajo estrictos estándares de seguridad y en plazos ajustados.

Desde la empresa remarcaron que la iniciativa reafirmó la decisión de seguir invirtiendo en infraestructura ferroviaria, con foco en la prevención de fallas y en la optimización del material rodante, aspectos que fueron considerados centrales para el transporte de pasajeros en los meses de mayor circulación turística.