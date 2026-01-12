Así fue el impactante choque del Tren Patagónico contra un auto en el que viajaba una familia

Testigos filmaron el accidente en el que tres personas resultaron heridas y dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas.

Este fin de semana un impactante choque generó repercusión en Río Negro. El Tren Patagónico impactó contra un auto en el que viajaba una familia y tres personas resultaron heridas a unos dos kilómetros del casco urbano de Comallo. El siniestro se dio cuando el tren se desplazaba desde Comallo hacia San Carlos de Bariloche.

Según la información oficial, el alerta ingresó a las 9:47 del sábado pasado en la Subcomisaría 74 de la localidad, a partir de un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la colisión entre el tren y un vehículo particular . De inmediato, personal policial se dirigió al lugar del hecho y dio aviso a los servicios de Salud y Bomberos, que trabajaron de manera conjunta en la asistencia a las personas involucradas.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el vehículo impactado era un Renault 12, en el que se trasladaba dos adultos y un menor de 13 años, oriundos de Bariloche. A causa del impacto, los ocupantes del auto sufrieron lesiones leves y tuvieron que ser derivados de forma preventiva al nosocomio de Comallo.

En el lugar del siniestro se llevaron a cabo las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, mientras que intervino el área de Criminalística de Bariloche para llevar adelante las pericias correspondientes. A su vez, se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno, que tomó intervención para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer eventuales responsabilidades.

Tren Patagónico embistió contra un auto y hay tres heridos

Testigos que circulaban por el lugar filmaron el momento del impacto. El video comenzó mostrando al tren y sorprendió al registrar el choque "lo agarró, se lo alcanzó a llevar", alertaron testigos que circulaban por detrás del Renault 12.

El siniestro refuerza la necesidad de extremar las medidas de precaución en los cruces ferroviarios, especialmente en sectores rurales donde la visibilidad y la señalización suelen ser factores clave para evitar este tipo de episodios. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de respetar las advertencias y reducir la velocidad al aproximarse a las vías.

Choque del Tren Patagónico: dos personas continúan internadas

Según informó personal médico en Noticiero Seis, la mujer sufrió una importante lesión importante en la columna y analizan su evolución para determinar si necesita una intervención. Mientras que el niño continúa en terapia pero con una evolución favorable. Por su parte, el padre no sufrió lesiones.

La madre se encuentra en Unidad de Cuidados Intermedios por una lesión traumatológica, de columna. Por lo que continuará en revisión para determinar si requiere alguna intervención quirúrgica. "Más allá de esto están bien", indicaron.

"Creo que fue una situación lamentable, pero con mucha suerte", planteó Víctor Parodi, director del hospital. Además, aclaró que aún no se puede confirmar el alta y señaló que la madre requerirá un tiempo más para definir el grado de sus lesiones.