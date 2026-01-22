El Tren Patagónico con nuevo motor: preparativos para la temporada invernal

Las tareas de mantenimiento se realizan en el transporte de larga distancia entre Viedma y Bariloche. El nuevo artefacto se colocará en la locomotora con mayor demanda.

El Tren Patagónico realiza tareas de mantenimiento y puesta a punto del nuevo motor de cara a la temporada invernal.

El Tren Patagónico se encuentra en la etapa final de los preparativos de cara a la temporada de invierno . Actualmente avanza en la puesta a punto del motor que será destinado a la locomotora utilizada en el servicio de pasajeros de larga distancia entre Viedma y San Carlos de Bariloche .

La empresa se encuentra en la última etapa de pruebas de desempeño del motor que se colocará en la locomotora GT22 N° 9073. El nuevo artefacto tiene como objetivo garantizar el funcionamiento del principal medio de transporte que conecta el norte de la Patagonia con el sur del país.

Los trabajos se realizaron de manera anticipada con el objetivo de garantizar un funcionamiento confiable durante el invierno, período en el que se incrementa la demanda del servicio ferroviario hacia la región andina. Desde la empresa destacaron que contar con una unidad en óptimas condiciones permitirá sostener la regularidad y mejorar la calidad de las prestaciones.

La reparación y puesta a punto del motor se concretaron a través de un trabajo conjunto entre Tren Patagónico S.A. y los talleres de Belgrano Cargas y Logística, en la ciudad de Córdoba. Los equipos técnicos llevaron adelante las tareas de reparación, pruebas y puesta en marcha bajo estrictos estándares de seguridad y en plazos ajustados.

tren patagonico trabajadores

Un servicio con mucha demanda durante los meses invernales

Este avance se inscribió en una estrategia sostenida de modernización y mantenimiento del parque tractivo, orientada a reforzar la confiabilidad operativa de las locomotoras que prestan servicio en el corredor atlántico-cordillerano. La GT22 N° 9073 forma parte de las unidades más utilizadas en la temporada alta.

Desde la empresa remarcaron que la iniciativa reafirmó la decisión de seguir invirtiendo en infraestructura ferroviaria, con foco en la prevención de fallas y en la optimización del material rodante, aspectos que fueron considerados centrales para el transporte de pasajeros en los meses de mayor circulación turística.

Las acciones forman parte de un plan integral impulsado por el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que apunta a mejorar el mantenimiento preventivo y la calidad del servicio. En ese marco, Tren Patagónico continúa fortaleciendo su rol como alternativa de transporte estratégico para la temporada invernal.

choque tren patagonico comallo El impacto se registró a pocos kilómetros de Comallo. Gentileza Ricardo Manrique

Una familia resultó herida tras ser embestida por el Tren Patagónico

Un accidente vial interrumpió este sábado por la mañana el normal recorrido del Tren Patagónico que se desplazaba desde Comallo hacia San Carlos de Bariloche. La formación ferroviaria embistió a un automóvil en un cruce ubicado a unos dos kilómetros del casco urbano de Comallo, dejando como saldo a una familia con lesiones leves que debió ser trasladada al hospital local para su atención.

Según la información oficial, el alerta ingresó a las 9:47 en la Subcomisaría 74 de la localidad, a partir de un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la colisión entre el tren y un vehículo particular. De inmediato, personal policial se dirigió al lugar del hecho y dio aviso a los servicios de Salud y Bomberos, que trabajaron de manera conjunta en la asistencia a las personas involucradas.

choque tren patagonico bariloche El tren Patagónico chocó un vehículo.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que el vehículo siniestrado era un Renault 12, dominio TDT 992, en el que se trasladaban dos adultos y un menor de 13 años, oriundos de Bariloche. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones de carácter leve y fueron derivados de manera preventiva al nosocomio de Comallo, donde recibieron atención médica y quedaron en observación.

En el lugar del accidente se realizaron las primeras tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, mientras que se dio intervención al área de Criminalística de Bariloche para llevar adelante las pericias correspondientes. Asimismo, se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno, que tomó intervención para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer eventuales responsabilidades.

El siniestro refuerza la necesidad de extremar las medidas de precaución en los cruces ferroviarios, especialmente en sectores rurales donde la visibilidad y la señalización suelen ser factores clave para evitar este tipo de episodios. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de respetar las advertencias y reducir la velocidad al aproximarse a las vías.