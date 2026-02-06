Planificación y obras para Cipolletti: Buteler y Weretilneck fijaron prioridades para 2026

El intendente y el gobernador, se reunieron para ratificar el plan de obras que marcará el año en Cipolletti. Asfalto, viviendas, agua y seguridad: qué proyectos se vienen.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , mantuvo un encuentro de trabajo con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , donde repasaron el fuerte crecimiento que atraviesa la ciudad y avanzaron en la definición de una amplia agenda de obras de infraestructura con horizonte en 2026.

Durante la reunión, ambos mandatarios coincidieron en que el notable dinamismo urbano, impulsado por inversiones privadas, nuevos loteos y la llegada de empresas, exige una respuesta coordinada del Estado para garantizar servicios, conectividad y calidad de vida. En ese marco, Buteler destacó que actualmente hay más de 17 edificios en construcción y un marcado interés del sector privado, potenciado por el impacto regional de Vaca Muerta .

“Estamos planificando la ciudad. Tenemos un gran nivel de crecimiento, sobre todo en inversiones privadas, y eso requiere inversión pública para acompañar el desarrollo de la infraestructura. De eso hablamos con Alberto”, señaló el jefe comunal tras el encuentro. Por su parte, Weretilneck subrayó la importancia del trabajo conjunto entre Provincia y Municipio “para que ese crecimiento nos encuentre preparados”.

Obras estratégicas y servicios básicos

En el repaso de la agenda de obras públicas, el Gobernador confirmó avances concretos en proyectos largamente esperados por los vecinos. Entre ellos, se encuentra la licitación para el entubamiento de los pluviales de Vélez Sarsfield y Paso de los Libres, la construcción de la nueva doble vía de la Circunvalación Perón y la finalización del acueducto de la zona norte, con financiamiento compartido entre Provincia y Municipio.

“Nos va a permitir que de Circunvalación al norte todos esos barrios tengan el agua que se merecen”, remarcó Weretilneck. A esto se suma la ampliación del sistema de captación y distribución de agua con financiamiento internacional, además de nuevas redes de gas en Puente 83, Puente Madera y Labraña.

También se anunció la construcción de 31 viviendas y el desarrollo del Parque Central de Tres Arroyos, que incluirá skatepark, canchas y juegos. “Va a marcar un antes y un después para la Tres Arroyos de la ciudad”, afirmó Buteler.

pavimento asfalto En el encuentro, se ponderó el plan de 500 cuadras de asfalto con fondos propios del municipio para este año. Archivo

Un récord histórico de asfalto

Uno de los anuncios más relevantes en materia vial fue la confirmación de que Cipolletti ejecutará 500 cuadras de asfalto en un solo período, una cifra inédita para la ciudad, financiada con presupuesto 100% municipal. Weretilneck lo graficó con una frase contundente: “Nunca en la etapa democrática, nunca en Cipolletti, se hicieron 500 cuadras en una sola gestión”.

A esto se suman nuevas rotondas estratégicas que se realizarán en conjunto con la Provincia, además de obras comunitarias y acciones vinculadas a la seguridad, con refuerzos en prevención del delito y la ampliación del sistema 911 mediante un esquema de anillos digitales que permitirá mejorar la respuesta ante emergencias.

E.C.P ANIVERSARIO (74) El Gobernador ya había anticipado las obras en el aniversario de Cipolletti. Estefania Petrella

Educación, viviendas y equipamiento urbano

La agenda también incluye la reparación de escuelas y la inauguración de nuevos establecimientos educativos: un jardín de infantes, una escuela primaria/secundaria en el Distrito Vecinal y el inicio de la construcción de un colegio técnico en ese mismo sector, pensado para acompañar el crecimiento de un área habitada mayoritariamente por familias jóvenes.

Muchas de estas iniciativas ya habían sido anticipadas durante el 122° aniversario de la ciudad. En esa oportunidad, Weretilneck ratificó el rumbo de obras como el acueducto de la zona norte, que permitirá abastecer con agua potable a 14 barrios, la implementación de un nuevo sistema de seguridad con inteligencia artificial, cámaras y lectores de patentes, y la finalización de viviendas en terrenos ferroviarios para relocalizar familias y recuperar la zona fundacional con un gran parque central.

Además, se proyecta un nuevo edificio judicial en calle Naciones Unidas, que se encuentra en etapa final con una inversión estimada en $10 mil millones y un plazo de ejecución de 18 meses. El plan integral se completa con mejoras en circunvalación y conectividad, el entubamiento de canales, la ampliación de la planta potabilizadora y obras viales que buscan descongestionar el tránsito urbano.

Con este paquete de anuncios, Provincia y Municipio reafirmaron una hoja de ruta común para sostener el crecimiento de Cipolletti con planificación a largo plazo y obras concretas, en un contexto de fuerte expansión urbana que obliga a pensar la ciudad no solo para el presente, sino también para las próximas décadas.