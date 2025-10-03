Weretilneck y Buteler marcaron la agenda en el aniversario de Cipolletti

Con emoción y anuncios de futuro, los mandatarios repasaron obras para Cipolletti. “Nunca me tocó un manguero tan grande como el Intendente”, lanzó Weretilneck entre risas.

El Gobernador de Río Negro junto al Intendente de Cipolletti encabezaron los anuncias de aniversario.

La ciudad vivió este viernes una jornada especial en el Parque Rosauer, donde se realizó el acto central por el 122° aniversario de Cipolletti . Vecinos, instituciones, autoridades y banderas de ceremonia dieron marco a una celebración que combinó historia, emoción y proyecciones para una de las ciudades más importantes y pujante del Alto Valle.

Luego de los reconocimientos a los 18 vecinos e instituciones, tanto el gobernador, Alberto Weretilneck como el intendente Rodrigo Buteler , se encargaron de trazar un recorrido en materia de obras que se proyectan para seguir mejorando la vida de los cipoleños.

Weretilneck: "Todo siempre nos costó un montón”

Weretilneck destacó el carácter de la ciudad y el esfuerzo colectivo que la hizo crecer: “Si hay algo que tiene Cipolletti es una fuerte personalidad. Todo siempre nos costó un montón, pero tenemos este espíritu solidario y pionero que nos permite seguir proyectando obras y objetivos”.

El mandatario provincial resaltó la importancia de sostener consensos y defendió la identidad patagónica frente a la mirada centralista del país. “Esta es la gran tarea: que no nos lleven por delante. Vienen cada cuatro años a buscar votos y después desaparecen. Nosotros tenemos que marcar nuestra identidad, trabajar junto a Neuquén y defender el crecimiento de la región”.

Weretilneck también trazó tres preguntas que, a su criterio, deben guiar a la dirigencia: “¿Dónde va a vivir nuestra gente? ¿De qué va a vivir? ¿Y cómo queremos que viva la próxima generación?”. En ese sentido, enumeró una serie de obras estratégicas que buscan dar respuesta a esas demandas tras mencionar que "He convivido con muchos políticos, pero nunca me tocó convivir con un manguero tan grande como el Intendente de Cipolletti", en alusión a los constantes pedidos del jefe comunal a la provincia.

E.C.P ANIVERSARIO (83) Obras de infraestructura que ya habían sido anunciadas, muchas de ellas en ejecución, fueron ratificadas por Alberto Weretilneck. Estefania Petrella

Las obras anunciadas

Acueducto zona norte: permitirá ampliar y abastecer con agua potable a 14 barrios que se ubican más allá de la circunvalación.

Nuevo sistema de seguridad: Cipolletti es la primera ciudad de la provincia en implementar inteligencia artificial para prevención del delito, con 100 cámaras nuevas, lectores de patentes y anillos digitales.

Viviendas en terrenos ferroviarios: se finalizarán 30 viviendas para relocalizar a familias que viven en el perímetro del ferrocarril, con el objetivo de recuperar la zona fundacional de la ciudad y crear un gran parque central.

Educación en el Distrito Vecinal: se proyecta un nuevo jardín de infantes y una escuela secundaria, además de la ampliación de la Escuela Laboral N°4, para acompañar el crecimiento de un sector habitado mayoritariamente por familias jóvenes.

E.C.P ANIVERSARIO (20) Autoridades provinciales e intendentes de localidades vecinas, acompañaron los festejos. Estefania Petrella

Edificio judicial: en diciembre se iniciará la etapa final de la nueva sede en calle Naciones Unidas, con una inversión de 10 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses, que reunirá a todos los tribunales locales.

Circunvalación y conectividad: con financiamiento internacional, se construirá una nueva avenida circunvalación y Ruta Chica, además del entubamiento de canales y mejoras viales que descongestionarán el tránsito urbano.

Planta potabilizadora: se ampliará la actual instalación para responder a la demanda futura de agua potable, garantizando la sustentabilidad del servicio en los próximos años.

“El gran desafío es que este crecimiento inevitable nos encuentre preparados. Cipolletti y Cinco Saltos son de las ciudades que más van a crecer en la Patagonia, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, subrayó el gobernador.

E.C.P ANIVERSARIO (77) El Intendente anunció la puesta en valor de espacios culturales e históricos de la identidad cipoleña para 2026. Estefania Petrella

La mirada del intendente: crecimiento con calidad de vida

Rodrigo Buteler coincidió en que la ciudad está en el centro de un proceso histórico de expansión. “Estamos en un proceso de mucho crecimiento que no es casualidad. Río Negro logró convertirse en el polo exportador de gas y petróleo más importante del país, y eso pone a Cipolletti en el centro de la escena”, afirmó.

El intendente remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta ya no pasa de largo, sino que se integra a la dinámica local: “Hoy somos parte de una región metropolitana junto con Neuquén, la más importante de la Patagonia. En los próximos 30 años, todas las miradas van a estar puestas en esta zona”.

Sin embargo, planteó la necesidad de gestionar ese crecimiento con responsabilidad: “El crecimiento va a suceder igual, la tensión ya la tenemos acá. La diferencia es si lo absorbemos con infraestructura y servicios, con agua, cloacas, conectividad vial, para que sigamos siendo la ciudad más linda del Alto Valle. Si no lo hacemos, en 20 años podemos estar hablando de un desastre ambiental y urbano”.

E.C.P ANIVERSARIO (12) Banderas de ceremonia de instituciones públicas y privadas, acompañaron durante la jornada. Estefania Petrella

Buteler aseguró que la estrategia municipal apunta a proyectos de expansión hacia el norte, obras viales y un equilibrio entre lo público y lo privado: “El Estado debe garantizar calidad de vida: semáforos, iluminación, seguridad, escuelas, hospitales. El sector privado tiene la capacidad de desarrollarse y generar trabajo. La clave es un crecimiento mixto, ordenado y sostenible”.

Al ser consultado sobre su deseo para el futuro inmediato, Buteler dijo a LM Cipolletti: “Deseo que tengamos la misma energía que hoy para absorber este crecimiento y transformarlo en una oportunidad. Lo importante es sentirnos parte de un proyecto provincial y regional, ya no somos una isla. Y esa visión compartida se traduce en obras concretas que la gente ya ve en las calles”.