Arrancaron los festejos de Cipolletti con la entrega de 60 escrituras

El IPPV regularizó la tenencia de viviendas en Cipolletti. El acto formó parte de las actividades por el aniversario e incluyó reconocimientos a escribanos.

En el marco del 122° aniversario de Cipolletti , el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler entregaron 60 escrituras de viviendas a familias de la ciudad, consolidando el derecho a la propiedad y brindando seguridad jurídica. También se realizó un reconocimiento a los escribanos públicos de la provincia en su día.

Las escrituras fueron gestionadas por el IPPV en articulación con el Colegio de Escribanos de Río Negro , con el objetivo de otorgar a las familias el título de propiedad y asegurarles estabilidad y tranquilidad.

El gobernador destacó la tarea de los escribanos y reafirmó que el Gobierno Provincial trabaja para agilizar los trámites que benefician a las y los contribuyentes, en función del desarrollo de la región. Además, felicitó al equipo del IPPV , que desde 2024 ya concretó más de 2.000 títulos de propiedad.

weretilneck escrituras

Weretilneck agradeció a las familias beneficiarias y subrayó la importancia de cumplir con los compromisos de pago: “Esto habla bien de ustedes, son buenos ciudadanos”, sostuvo.

Buteler, por su parte, valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial y el rol del Colegio de Escribanos: “Son fundamentales para una ciudad que está en pleno crecimiento”. También felicitó a las familias: “Siempre es un placer compartir un momento tan emotivo como este”.

Con esta entrega, la Provincia ratifica su compromiso de avanzar en la regularización dominial y en políticas habitacionales que permitan a más familias acceder a un hogar propio. A través del trabajo conjunto con municipios y escribanos, se consolida un plan sostenido que garantiza seguridad jurídica y más derechos en todo Río Negro.