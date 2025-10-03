Arrancaron los festejos de Cipolletti con la entrega de 60 escrituras
El IPPV regularizó la tenencia de viviendas en Cipolletti. El acto formó parte de las actividades por el aniversario e incluyó reconocimientos a escribanos.
En el marco del 122° aniversario de Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler entregaron 60 escrituras de viviendas a familias de la ciudad, consolidando el derecho a la propiedad y brindando seguridad jurídica. También se realizó un reconocimiento a los escribanos públicos de la provincia en su día.
Las escrituras fueron gestionadas por el IPPV en articulación con el Colegio de Escribanos de Río Negro, con el objetivo de otorgar a las familias el título de propiedad y asegurarles estabilidad y tranquilidad.
El gobernador destacó la tarea de los escribanos y reafirmó que el Gobierno Provincial trabaja para agilizar los trámites que benefician a las y los contribuyentes, en función del desarrollo de la región. Además, felicitó al equipo del IPPV, que desde 2024 ya concretó más de 2.000 títulos de propiedad.
Weretilneck agradeció a las familias beneficiarias y subrayó la importancia de cumplir con los compromisos de pago: “Esto habla bien de ustedes, son buenos ciudadanos”, sostuvo.
Buteler, por su parte, valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial y el rol del Colegio de Escribanos: “Son fundamentales para una ciudad que está en pleno crecimiento”. También felicitó a las familias: “Siempre es un placer compartir un momento tan emotivo como este”.
Con esta entrega, la Provincia ratifica su compromiso de avanzar en la regularización dominial y en políticas habitacionales que permitan a más familias acceder a un hogar propio. A través del trabajo conjunto con municipios y escribanos, se consolida un plan sostenido que garantiza seguridad jurídica y más derechos en todo Río Negro.
