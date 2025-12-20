Una por una: todas las obras para Cipolletti incluidas en el presupuesto 2026

El listado de todas las obras proyectadas y establecidas para el año que viene en distintos barrios de la ciudad.

La ciudad planifica un 2026 con grandes obras en distintos barrios. Tal cual lo anunciado durante todo este año por parte de las autoridades municipales, en Cipolletti se destinará un alto porcentaje (37%) a la obra pública , en pos de mejorar la calidad de vida y optimizar el crecimiento de forma ordenada y acorde a las necesidades de los vecinos.

Dentro del esquema aprobado en el Presupuesto 2026 , uno de los ejes centrales es el mantenimiento y la mejora de la infraestructura existente del Estado local . En el apartado de obras de arquitectura , el presupuesto contempla la conservación y reparación de edificios municipales, la ampliación y remodelación de distintas dependencias, la ejecución de obras menores en espacios públicos y la incorporación de nuevo mobiliario para edificios municipales.

A esto se suman trabajos de climatización, adecuación de instalaciones eléctricas y pintura general, con el objetivo de optimizar las condiciones de funcionamiento de las áreas municipales y mejorar la atención al vecino.

En materia de infraestructura urbana, se incluyen obras menores a cargo de la Dirección de Obras e Infraestructura (DOI), la demarcación horizontal vial y la ejecución del Paseo del Mercado, una intervención que apunta a fortalecer los espacios de encuentro y actividad comercial local.

ECP OBRA CLOACAL CALLE ROCA (29) Se contemplaron obras de infraestructura urbana, demarcaciones viales y nuevos mobiliarios para espacios públicos. Estefania Petrella

Obras por los barrios

El presupuesto también da luz verde a una amplia lista de obras puntuales en distintos barrios y sectores de la ciudad. Entre ellas se destacan la construcción de rampas en el área céntrica, la Plaza del Sol en el barrio Anai Mapu, la adecuación del edificio Ex Corpofrut y el desarrollo del playón Costa Norte. Asimismo, se prevé la reubicación de viviendas para la apertura de la calle Confluencia, la instalación de equipamiento y juegos para plazas, y la climatización del Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel. También se contemplan partidas para la compra de materiales destinados a la realización de eventos culturales y comunitarios.

En el plano deportivo y recreativo, el presupuesto habilita la remodelación del Complejo de Desarrollo Deportivo, el reacondicionamiento del playón del barrio Godoy, la puesta en valor del sector FFF sobre calle Fernández Oro, la Plaza Kossman y el espacio verde del barrio Manzanar. A estas intervenciones se suman la reubicación de viviendas en el sector del Puente 83, la ejecución de la Plaza Estación N°65, la remodelación del Fortín de la Primera División, la remodelación de la Casa Peuser y la ejecución de nuevas plazas en distintos puntos de la ciudad.

El esperado nuevo asfalto arrancará por la calle Puerto Belgrano. El plan de pavimentación ya inició en Cipolletti por etapas, hasta alcanzar las 214 proyectadas. Antonio Spagnuolo

Más pavimento

Uno de los capítulos más significativos del plan de obras es el pavimento urbano. El Concejo aprobó la ejecución del Plan de Pavimento de 214 cuadras, dividido en dos etapas, junto con obras de pavimento varias en diferentes sectores. También se incluyen obras estratégicas como la rotonda de Santa Cruz y San Luis, la rotonda de Illia y San Luis, y el reasfalto de la calle Julio Dante Salto, una arteria clave para la conectividad urbana.

A la par del pavimento, el presupuesto prevé un importante paquete de cordón cuneta, con obras en la calle San Luis, que incorporará bicisenda, Los Pioneros, el sector DVN Sur, el Parque Industrial y la calle Estado de Israel. También se ejecutarán trabajos de reparación de cabezas de cordón y badenes en el área céntrica, la ejecución de cordón cuneta en la calle Chañar y en Antártida Argentina, tanto en su tramo norte como sur.

Terminar el año 100% con iluminación led

El alumbrado público ocupa otro lugar destacado dentro del plan 2026. Está previsto continuar con el reemplazo de luminarias por tecnología LED, además de nuevas obras de iluminación en Illia, entre Ruta 151 y Perón; la calle Salto; la ciclovía de General Paz y el circuito aeróbico de Vélez Sarsfield; y la calle San Luis. También se contemplan obras generales de alumbrado público en distintos barrios.

En cuanto al mantenimiento vial, el presupuesto incluye obras de bacheo, tanto por administración como de grandes dimensiones, y una segunda etapa de bacheo sobre la calle Illia. A esto se suman obras pluviales y alcantarillas, entre las que se destaca el proyecto de la colectora del Canal de los Milicos, clave para el escurrimiento y la prevención de anegamientos.

E.C.P PUENTE 83 OBRA DE GAS (16) Obras de ampliación de gas y cloacas, seguirán sumándose a la ciudad. Estefania Petrella

Finalmente, el plan de obras aprobado incorpora intervenciones en gas y cloacas, como la red de gas para el barrio Labraña y la actualización del Plan Director de Cloacas en su primera etapa, una herramienta estratégica para planificar futuras expansiones del sistema sanitario.

Con este paquete de obras ya autorizado por el Concejo Deliberante, el Presupuesto 2026 se perfila como uno de los más ambiciosos de los últimos años en Cipolletti, con impacto directo en la infraestructura, los servicios y la calidad de vida de los vecinos en todos los sectores de la ciudad.