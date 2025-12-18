Llegan los nuevos juegos para modernizar al Paseo de la Familia

El espacio público del centro cipoleño, ya muestra cambios y se suma a una serie de obras que renuevan plazas. ¿De qué se trata la obra y los nuevos juegos?

En el corazón del centro cipoleño, la remodelación del Paseo de la Familia avanza a buen ritmo con nuevos juegos y mobiliario.

La intervención y mejora de los espacios públicos en Cipolletti continúa avanzando de acuerdo a lo anunciado, con obras que ya comienzan a mostrar cambios visibles en puntos centrales de la ciudad. En las últimas horas, comenzaron a llegar los nuevos juegos y mobiliarios que serán instalados en la plaza del Paseo de la Familia , uno de los espacios recreativos más utilizados por niños y familias del casco céntrico.

Si bien la obra se inició formalmente en noviembre con la remoción total de los antiguos juegos infantiles ubicados en la intersección de calles Sarmiento y Roca, el avance de los trabajos permite dimensionar la transformación integral que tendrá el lugar. La intervención apunta a modernizar el paseo, mejorar la seguridad y ofrecer propuestas lúdicas inclusivas , acordes a los estándares actuales de accesibilidad y diseño urbano.

Desde el Municipio se informó que la remodelación forma parte de un Plan de Renovación Integral de juegos infantiles que también alcanzará a otros espacios verdes estratégicos como el Paseo del Ferrocarril, plaza San Martín , Parque Norte e Isla Jordán . El objetivo es unificar criterios de calidad, durabilidad e inclusión, transformando plazas y paseos en verdaderos espacios de encuentro comunitario.

ECP PASEO DE LA FAMILIA (33) Las remodelaciones aportarán renovados juegos y mobiliarios, con más seguridad para los juegos de los niños. Estefania Petrella

En el caso del Paseo de la Familia, la obra está estipulada en un mes de ejecución de manera conjunta entre la secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Obras Públicas. Durante este período, el espacio permanece cerrado al uso recreativo para garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.

Según detallaron desde Obras Públicas, la intervención incluye la nivelación completa del terreno, la ejecución de un contrapiso de hormigón y, una vez fraguado, la instalación de los nuevos juegos (etapa actual). En una etapa posterior se colocará el piso de caucho continuo que permitirá amortiguar impactos y mejorar las condiciones de uso para los más chicos.

ECP PASEO DE LA FAMILIA (30) Las secretarías de Obras Públicas y de Servicios, son las encargadas de realizar el montaje y renovación del espacio. Estefania Petrella

Juegos modernos e inclusivos

El nuevo equipamiento que se instalará en el Paseo de la Familia incluye estructuras de última generación, muchas de ellas inéditas en la ciudad. Entre ellas se destacan el “Refugio del bosque grande”, un juego modular con dos casas de actividades y toboganes fabricados en acero inoxidable y placas HPL resistentes; una calesita integradora apta para niños con distintas capacidades; el juego “Antenna”, pensado para el desarrollo del equilibrio y la coordinación; un pórtico lineal triple de hamacas; y nuevo mobiliario urbano, con bancos comunitarios con respaldo y cestos de residuos modernos.

Una nueva plaza que ya disfrutan los vecinos

En paralelo a esta remodelación, la semana pasada quedó inaugurado un nuevo espacio verde en calle Los Jacarandás, entre Los Canelos y Los Saucos. La plaza cuenta con una superficie total aproximada de 6.460 metros cuadrados y fue ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas. La obra incluyó riego, parquización, veredas, cordones perimetrales, juegos infantiles y la plantación de 60 árboles y más de 300 plantas.

El proyecto se inició el 28 de julio y hoy ya es utilizado por vecinos y vecinas del sector, sumándose a una red de espacios verdes que continúa creciendo en distintos barrios de la ciudad.

plaza los jacarandá cipolletti Los trabajos se enmarcan en una serie de mejoras en plazas de distintos barrios de Cipolletti. Gentileza

Proyecciones para los próximos meses

Las políticas de puesta en valor de espacios públicos no se detienen allí. Actualmente avanzan obras en Costa Norte, donde se construye un playón deportivo junto al Centro de Promoción Comunitaria, financiado con fondos municipales. El espacio contará con alumbrado, juegos infantiles y canchas de básquet y mini fútbol, con el objetivo de fomentar el deporte y la integración barrial.

También se encuentra en ejecución la puesta en valor de la Plaza del Sol, en el barrio Anai Mapu, que contempla mejoras en la vereda perimetral, nueva luminaria, juegos infantiles y sectores deportivos, priorizando la accesibilidad y la recreación para todas las edades.

Con más de 80 plazas, plazoletas, parques y paseos urbanos, equivalentes a unos 575.000 metros cuadrados de espacios verdes, la ciudad proyecta para los próximos meses continuar con la renovación del equipamiento, la incorporación de nuevos juegos inclusivos y la consolidación de espacios públicos como ejes centrales para la vida social, el deporte y el encuentro familiar.