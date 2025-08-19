Se suman más espacios verdes a los barrios de Cipolletti

La ciudad avanza en la creación de espacios verdes y recreativos. Se anunció la inauguración de una nueva plaza mientras se avanza en un plan de reforestación.

Cipolletti continúa avanzando en su plan integral de creación y recuperación de espacios públicos con una fuerte apuesta por el ambiente y la calidad de vida urbana. En esta oportunidad, se conocieron detalles sobre el nuevo espacio verde que se construye en el barrio Manzanar Kossman , el cual se encuentra en plena ejecución y será inaugurado en octubre.

Paralelamente, el Municipio despliega tareas de reforestación en distintos sectores de la ciudad y prepara más intervenciones vinculadas al cuidado del arbolado y la recuperación del espacio público.

Ubicado sobre la calle Los Jacarandás, entre Los Canelos y Los Saucos , el nuevo parque que se está desarrollando en Manzanar Kossman contará con una superficie total de 6.460 metros cuadrados .

La obra, que inició el pasado 28 de julio, ya se encuentra en una etapa importante de avance: esta semana se están ejecutando las veredas y se finalizará la instalación del sistema de riego, que incluye una cisterna, casilla de bombeo, cordones perimetrales y de contención.

nueva plaza los jacaranda cipolletti

Desde la secretaría de Obras Públicas se detalló que el espacio se dividirá en dos sectores: uno de 2.159 m² que será destinado a una plaza, con senderos y espacios de permanencia para vecinos y vecinas; y otro de 4.300 m² que se parquizará e incorporará un sistema de riego completo, reforzando el objetivo ambiental del proyecto.

Esta intervención no solo busca generar un nuevo espacio de encuentro en el barrio, sino también integrar áreas verdes que hoy están subutilizadas, mejorando la infraestructura urbana, promoviendo la accesibilidad y reforzando la presencia de naturaleza en el entorno cotidiano.

cosntruccion plaza los jacaranda

Reforestación urbana: más árboles para más barrios

De forma paralela al desarrollo del parque, la Dirección de Espacios Verdes avanza con el plan de reforestación urbana, una iniciativa que busca ampliar la cobertura arbórea de la ciudad y fomentar el cuidado ambiental entre los vecinos.

Los trabajos comenzaron en la Ciclovía entre las avenidas Kennedy y Perón, donde ya fueron plantados 52 nuevos ejemplares de Acer Negundo y especies ornamentales. Las acciones continuarán en plazas de los barrios San Lorenzo, Sirvente y Parque Norte, además de la colocación de 35 plátanos sobre el Paseo Urbano de Alem.

Todos los ejemplares utilizados en este plan son producidos en el Vivero Municipal, ubicado en la Isla Jordán, un espacio que provee árboles nativos y adaptados al entorno regional, lo que garantiza una mayor supervivencia y menor impacto ambiental.

plantacion arboles cipolletti

Una ciudad que crece con verde

Cipolletti posee actualmente más de 80 espacios verdes públicos, entre plazas, plazoletas, parques y paseos, que equivalen a 575.000 m² distribuidos en distintos puntos del ejido urbano. Estos espacios no solo aportan belleza escénica, sino que son fundamentales para la recreación, el deporte, el descanso en familia y la mejora de la calidad del aire y el entorno.

La planificación urbana actual evidencia una mirada integral, que contempla tanto la expansión de nuevos parques como la recuperación de áreas deterioradas y el fortalecimiento del arbolado urbano, claves en el contexto de cambio climático y urbanización acelerada.

Con obras como la del parque en Manzanar Kossman y el plan de reforestación en marcha, Cipolletti se posiciona como una ciudad que apuesta a la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar común, a través de políticas que priorizan el espacio público como escenario de convivencia, salud y desarrollo.