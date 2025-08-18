Plan Canje de Televisores 2025: cómo renovar tu Smart TV viejo y ahorrar hasta un 36%

Se trata de un programa que permite entregar tu televisor usado como parte de pago y acceder a importantes descuentos, reintegros y financiación en todo el país.

El plazo para el canje es hasta el 30 de septiembre en todo el país.

Comprar un televisor nuevo puede ser un desafío para el bolsillo, sobre todo si se busca tecnología de última generación. Por eso, Samsung lanzó en Argentina su Plan Canje de Smart TVs 2025 , un programa pensado para quienes quieren renovar sin gastar de más.

La propuesta ya está disponible en todo el país hasta el 30 de septiembre , excepto en Tierra del Fuego, y promete ahorros de hasta el 36% , reintegros en efectivo y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

El valor del reintegro depende de la cotización del televisor usado y puede variar si el estado real no coincide con lo declarado. El proceso es 100% online y consta de cinco pasos:

Ingresar al sitio web de Samsung y elegir el televisor que se quiere comprar. Cotizar el equipo actual completando un formulario con su estado. Finalizar la compra pagando el precio completo. Recibir el nuevo Smart TV en el domicilio. Validar el estado del televisor entregado (Samsung se comunica por WhatsApp) y obtener el reintegro en 15 a 20 días hábiles.

Requisitos para canjear tu TV

Que el televisor encienda y apague correctamente.

Que el número de serie sea legible.

Completar la evaluación online con los datos del equipo.

Samsung aclara que los valores de cotización se actualizan periódicamente y que, si el estado del televisor no coincide con lo informado, el beneficio se aplica de manera parcial.

televisor QLED

Modelos disponibles con Plan Canje

Estos son algunos de los televisores que se pueden adquirir con el programa:

43" Neo QLED 4K QN90C TV Gaming: $1.719.999 (ahorro de hasta 36%).

55" OLED 4K S90C: $3.464.999 (ahorro de hasta 34%).

55" Neo QLED 4K QN85C: $2.469.999 (ahorro de hasta 29%).

65" The Frame Art Mode 4K LS03B + marco intercambiable: $2.939.999 (ahorro de hasta 25%).

98" QLED 4K Q80C Smart TV: $10.679.999 (ahorro de hasta 12%).

Además, la mayoría de los modelos se pueden pagar en 9 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés con Banco Nación y Santander, y tienen un 20% de descuento adicional abonando en un solo pago.

smart tv qled televisores

Con el Plan Canje, Samsung busca que más usuarios puedan acceder a Smart TVs de alta gama sin tener que desembolsar todo el dinero de una sola vez. Una propuesta que combina descuento, financiación y reintegro y que ya está generando interés entre quienes planean renovar su pantalla este año.

¿Qué son los televisores QLED?

Un televisor QLED es un tipo de televisor que utiliza puntos cuánticos (Quantum dots) para mejorar la calidad de imagen. Estos puntos cuánticos, que son materiales semiconductores ultrafinos a escala nanométrica, emiten luz de colores específicos según su tamaño, lo que permite una representación más precisa y vibrante de los colores, especialmente en el rango de brillo y contraste.

Los puntos cuánticos son la clave de la tecnología QLED. Estos nanocristales, cuando son excitados por la luz, emiten luz de diferentes colores dependiendo de su tamaño. Los televisores QLED utilizan una capa de puntos cuánticos sobre la retroiluminación LED para mejorar la calidad de la imagen.

QLED televisor

Ventajas de los televisores QLED:

Mejor rendimiento de color y brillo

Mayor durabilidad

Mejor relación calidad-precio

Buena opción para habitaciones luminosas

En resumen, los televisores QLED son una excelente opción para aquellos que buscan una calidad de imagen superior, con colores vibrantes, alto brillo y durabilidad, a un precio competitivo.