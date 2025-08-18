Rodrigo Buteler anunció un nuevo parque en Ruta 65

El intendente de Cipolletti dio precisiones sobre el nuevo paseo que tendrá la ciudad en General Paz y Paso de los Libres.

El nuevo Parque Estación 65 será un espacio verde que se desarrollará en la esquina de las calles Paso de los Libres y General Paz. Una propuesta innovadora para la ciudad que pone en valor el entorno existente y reconfigura el sector del canal con superficies verdes aterrazadas y una cortina de álamos que acompañará el recorrido del sendero.

A través de la Dirección municipal de Planeamiento, a cargo del proyecto, se informó que está en proceso administrativo para que se publique la Licitación Pública durante el mes de septiembre aproximadamente. El plazo de obra estimado será de seis meses.

Durante la jornada de hoy, lunes 18 de agosto, el Intendente Rodrigo Buteler anunció que ya se está trabajando en la proceso de licitación para que “ese basural de Paso de los Libres y General Paz, se convierta en una plaza hermosa para el disfrute de las familias cipoleñas”, aseguró.

El proyecto contempla la intervención de una superficie total de aproximadamente 3000 m², incluyendo tanto el área del parque como la del canal lindante.

El diseño propone:

-Área de acceso y permanencia especialmente pensado para la instalación de carros gastronómicos.

-Espacios verdes parquizados y senderos peatonales, diseño del paisaje con incorporación de equipamiento urbano y vegetación bordeando el margen del canal.

El Parque Estación Nº65 se presenta como un nuevo espacio que busca consolidarse como un punto de encuentro para los vecinos, fomentando la recreación, el esparcimiento y el desarrollo urbano sostenible en la ciudad de Cipolletti.

Cipolletti actualmente posee más de 80 plazas, plazoletas, parques y paseos urbanos; lo equivalente a 575.000 m2 de espacios verdes. Dichos espacios no solo embellecen la ciudad, sino que también ofrecen lugares para el esparcimiento, el deporte y el descanso en familia, además de contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos.